Primavera saludable: las 3 frutas ideales para comer en septiembre que aportan fibra, vitaminas y saciedad

A medida que las temperaturas comienzan a subir con la llegada de septiembre y la primavera, distintas frutas ganan terreno en la alimentación diaria. Entre la oferta de estación destacan tres opciones valoradas por su aporte de fibra, vitaminas y la capacidad de brindar saciedad: las frutillas, las naranjas y los arándanos.

Según el calendario de estacionalidad difundido por la secretaría de Agricultura, durante la primavera aparecen con mayor frecuencia ejemplares como la frutilla y el arándano, mientras que la naranja permanece disponible prácticamente a lo largo de todo el año.

Frutillas, naranjas y arándanos: los beneficios de cada una

Durante septiembre, la producción de frutillas de Santa Fe ingresa con fuerza al mercado nacional desde mediados de mes, acompañada por el abastecimiento de otras regiones del país. Esta fruta sobresale por su contenido de vitamina C, agua y fibra. Ya sea consumida de forma directa, combinada con yogur, en avena o dentro de distintas preparaciones, resulta una alternativa muy sencilla de sumar a la rutina diaria.

Por su parte, la naranja continúa presente en todo el territorio nacional. Aunque es una fruta característica de los meses fríos, en la región del Litoral algunas variedades completan su maduración hacia el final del invierno, resultando ideales para consumir al comienzo de la primavera. Más allá de su clásico aporte de agua y vitamina C, contiene fibra siempre que se consuma entera, por lo que los especialistas sugieren comer la pieza completa en lugar de beberla en jugo.

En el caso de los arándanos, la cosecha también se desarrolla en septiembre en distintos puntos de Argentina. En las provincias del NOA la recolección se extiende desde agosto hasta octubre, mientras que en el NEA el volumen principal se concentra entre septiembre y noviembre. Además de aportar fibra y vitaminas, el arándano suma compuestos antioxidantes y se transforma en un snack práctico para consumir solo o acompañado con yogur.

El valor de la fruta entera para el control del hambre

La inclusión de estas opciones enteras ayuda a ralentizar el proceso de digestión y a mantener el hambre bajo control gracias a su contenido de fibra. Asimismo, al requerir mayor tiempo de masticación y consumo, generan un nivel de saciedad sensiblemente superior al que aportan los jugos.