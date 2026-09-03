Las claves del mensaje de Milei por Malvinas: sanciones y una base naval en Tierra del Fuego

El presidente, Javier Milei, anunció este jueves una serie de medidas para impedir el avance la explotación de los recursos naturales existentes en las Islas Malvinas y el envío al Congreso Nacional de un ley para fortalecer la protección del Atlántico Sur, que incluye la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Las claves en el anuncio de Javier Milei por cadena nacional

El jefe de Estado comunicó que firmó un decreto para dotar de mayor celeridad la aplicación de sanciones a las empresas que intervengan en proyectos de inversión en las islas. Por otra parte, ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego para incrementar la capacidad del país en telecomunicaciones.

Milei aseguró que esa base permitirá convertir “a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”.

Milei grabó su discurso tras regresar de su viaje a Chile donde mantuvo un encuentro con el presidente, trasandino, José Antonio Kast. El contenido fue trabajado por el presidente, junto al canciller Pablo Quirno, y la Secretaría de Inteligencia del Estado, y fue grabado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Dada la trascendencia del anuncio, Milei estuvo acompañado por todo el gabinete nacional.

El presidente señaló que decidió esta serie de medidas debido al avance del proyecto Sea Lion, del que participan una empresa israelí y otra británica, y que comenzaría a extraer petróleo en los próximos días.

“Nuestra soberanía enfrenta un peligro urgente y concreto porque el proyecto avanza sin autorización de la Argentina”, advirtió y agregó: “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.

Esta explotación que está ubicado en la cuenca Malvinas Norte a unos 220 kilómetros al norte de las islas y a una profundidad de unos 450 metros. Resultó el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que rodean a las islas.

El proyecto está a cargo de la empresa israelí Navitas –operadora que posee el 65% de participación- y la británica Rockhopper que tiene el 35% restante.

En otro orden, Milei rechazó la posición de los británicos que pretenden imponer el principio de autodeterminación de los pueblos para definir la soberanía sobre las islas.

“Los isleños constituyen una población implantada en un territorio ocupado y no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación. En consecuencia, los referéndums realizados en las Islas no pueden utilizarse para decidir la soberanía sobre el territorio”, afirmó el presidente.

El presidente decidió la cadena nacional el martes luego de declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que sugirió que podría rever el apoyo histórico a Gran Bretaña sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Para Milei este giro de los Estados Unidos obedece a que Argentina se volvió un socio confiable para sus intereses.

El jefe de Estado remarcó que “recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Con el decreto que entra en vigencia el presidente instruyó a enviar la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones.

Además se regla el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad y se incorporan las declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina.

Milei indicó que enviará un proyecto de Ley de Soberanñia Nacional y la modificación de la ley N° 26.659 para endurecer sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas.

El presidente instó a todas las fuerzas políticas a respaldar las propuestas que presentó porque “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político” sino que “es una causa nacional”.

“Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo”, subrayó.

A su vez consideró que es “la verdadera forma de honrar a quienes entregaron su vida por nuestras Islas y a los veteranos que volvieron. Su sacrificio pertenece a todo el pueblo argentino y está por encima de cualquier diferencia política”.

El presidente recalcó que “Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo”.

Corresponsalía Buenos Aires.