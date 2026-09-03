El Concejo de Bariloche aprobó un aumento del servicio de estacionamiento medido

Los concejales sancionaron por unanimidad este jueves un proyecto de ordenanza que modificó la norma que regula el servicio de estacionamiento medido en las calles del centro de Bariloche. Como parte de esos cambios, avalaron un aumento del cuadro tarifario. En consecuencia, la primera hora de estacionamiento subirá de 1.865 a 2.700 pesos.

Hace casi un año que las tarifas no se actualizaban. El incremento representará un aumento en las remuneraciones de entre 500 y 600 mil pesos, que cobran alrededor de 170 trabajadores y trabajadoras de las cinco cooperativas que dependen del servicio.

La norma sancionada establece que las tarifas se actualizarán en forma trimestral de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El proyecto que proponía un incremento en las remuneraciones de los trabajadores del servicio de estacionamiento medido lo presentó la concejal peronista del bloque Incluyendo Bariloche Julieta Wallace. Su compañero de bancada Leandro Costa Brutten había presentado otro proyecto de ordenanza que ratificaba la continuidad del servicio con las cooperativas.

Tras un intenso debate, en la sesión de este jueves, los concejales acordaron incorporar la propuesta de actualización trimestral del servicio que impulsaba el proyecto de Costa Brutten a la norma que regula el estacionamiento medido. De esa forma, derogaron el mecanismo vigente hasta ahora que incluía el valor del servicio dentro de la ordenanza Fiscal y Tarifaria.

Operadores del estacionamiento medido de Bariloche presenciaron el debate en el Concejo Deliberante. Foto: Chino Leiva

El nuevo cuadro tarifario

Con el cambio aprobado, el servicio de estacionamiento medido contará con un mecanismo propio de actualización trimestral basado en la variación del IPC que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Los trabajadores de las cooperativas, que siguieron en el Concejo Municipal el debate por el proyecto de ordenanza, aplaudieron la sanción por unanimidad.

Sin embargo, la norma recién entrará en vigencia cuando el intendente de Bariloche, Walter Cortés, la promulgue.

Así, el valor de la primera hora de estacionamiento en el centro de esta ciudad costará 2.700 pesos, la segunda hora, 5.300, la tercera, 7.900, la cuarta, 10.200 y la quinta hora, 12.500 pesos.

El nuevo cuadro tarifario determina que la sexta hora de estacionamiento medido aumentará a 14.900 pesos, por siete horas de estacionamiento pagará 17.200, por ocho horas, 19.500; por nueve, 22.000; por diez, 24.200 y por once horas 26.600 pesos. Mientras que el aviso de deuda subirá a 78 mil pesos.

Esos valores estarán vigentes hasta finales de septiembre, porque se actualizarán a partir de octubre de acuerdo al IPC.