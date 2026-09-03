Milei prepara sanciones al petróleo en Malvinas: la advertencia de The Telegraph por una nueva disputa con Gran Bretaña

Horas antes de la cadena nacional de Javier Milei, el tradicional periódico británico The Telegraph advirtió que el presidente argentino preparaba un paquete de sanciones contra las compañías extranjeras que llevan adelante actividades de exploración y perforación de hidrocarburos frente a las costas de las Islas Malvinas.

La medida oficial apunta de manera directa contra el megaproyecto del yacimiento Sea Lion, una reserva estimada en 1.700 millones de barriles que operan de forma conjunta la firma británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, a las que la Casa Rosada considera ilegales dentro de su plataforma continental.

La reacción británica ante las sanciones de Javier Milei en las Islas Malvinas

La cobertura del diario inglés puso de relieve el malestar y la vulnerabilidad estratégica que percibe la clase política de Londres, ante la decisión de la administración argentina.

Mientras voceros de Downing Street ratificaron que el compromiso con los isleños y el principio de autodeterminación se mantienen inalterables, figuras de la oposición parlamentaria británica, como la líder conservadora Kemi Badenoch, advirtieron que la capacidad militar del Reino Unido para custodiar el archipiélago está en duda si no se incrementa el presupuesto defensivo al tres por ciento del Producto Interno Bruto.

La disputa por la explotación en Sea Lion, planificada para comenzar a enviar crudo hacia Europa en 2028, amenaza con desatar un conflicto diplomático mayor que trasciende la relación bilateral e interpela directamente la seguridad energética europea.

El factor Donald Trump y el quiebre de la neutralidad de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas

El escenario se tornó aún más delicado tras la intervención de Donald Trump, quien puso en tela de juicio la tradicional neutralidad que Washington mantuvo históricamente respecto al reclamo de soberanía argentino.

En declaraciones a la prensa británica, el líder estadounidense cuestionó abiertamente si Gran Bretaña contaría hoy con los recursos para defender militarmente las islas y recordó con frialdad la falta de respaldo británico en conflictos recientes, sugiriendo que revisa cada una de las posiciones diplomáticas de su país.

Este giro retórico, calificado por el presidente Javier Milei como un hecho trascendental para los intereses estratégicos nacionales, coincide con intensas negociaciones energéticas encabezadas por funcionarios argentinos en Washington, alimentando las sospechas en Londres sobre un posible entendimiento bilateral para abrir paso a capitales estadounidenses en los recursos del Atlántico Sur.