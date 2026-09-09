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Huevo y palta: 8 recetas rápidas y saludables con proteínas, grasas buenas y vitaminas

Huevo y palta son dos ingredientes versátiles que permiten preparar comidas rápidas y nutritivas. Ocho recetas fáciles para sumar proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y sabor al menú diario.

Redacción

Por Redacción

Huevo y palta, una combinación versátil para preparar platos rápidos, nutritivos y llenos de sabor. Foto ilustrativa.

Huevo y palta, una combinación versátil para preparar platos rápidos, nutritivos y llenos de sabor. Foto ilustrativa.

El huevo y la palta forman una combinación sencilla, nutritiva y versátil. Con pocos ingredientes se pueden preparar desayunos, almuerzos, cenas o colaciones en cuestión de minutos.

Cuando hay poco tiempo para cocinar, no hace falta recurrir siempre a preparaciones elaboradas. El huevo aporta proteínas y distintos nutrientes, mientras que la palta se destaca por sus grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales. Juntos pueden convertirse en la base de platos simples y sabrosos.

A continuación, ocho recetas para aprovechar esta combinación.

1. Tostada de palta y huevo

Una de las opciones más fáciles para el desayuno o una comida rápida.

Ingredientes:

  • 1 rodaja de pan integral
  • ½ palta
  • 1 huevo
  • Jugo de limón
  • Sal y pimienta

Preparación:
Tostar el pan y pisar la palta con unas gotas de limón. Cocinar el huevo a la plancha, poché o hervido y colocarlo sobre la tostada. Condimentar a gusto.

2. Ensalada de huevo y palta

Una alternativa fresca para el almuerzo o la cena.

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • ½ palta
  • Tomate
  • Hojas verdes
  • Cebolla morada
  • Jugo de limón
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Preparación:
Hervir los huevos y cortarlos en trozos. Cortar la palta y el tomate y mezclarlos con las hojas verdes y la cebolla. Incorporar los huevos y condimentar con limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

3. Wrap de huevo y palta

Ideal para preparar en pocos minutos y llevar al trabajo.

Ingredientes:

  • 1 tortilla de trigo o maíz
  • 2 huevos
  • ½ palta
  • Tomate
  • Hojas de lechuga
  • Sal y pimienta

Preparación:
Hacer los huevos revueltos y reservar. Untar la tortilla con la palta pisada, sumar la lechuga, el tomate y los huevos. Enrollar y servir.

4. Huevos rellenos con palta

Una versión diferente de los clásicos huevos rellenos.

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • ½ palta
  • Jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta

Preparación:
Hervir los huevos durante unos 10 minutos. Pelarlos, cortarlos por la mitad y retirar las yemas. Mezclar las yemas con la palta, el limón y la mostaza hasta obtener una crema. Condimentar y rellenar las claras.

5. Omelette de palta y tomate

Una preparación caliente, rápida y saciante.

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • ½ palta
  • 1 tomate pequeño
  • 1 cucharada de queso
  • Sal y pimienta

Preparación:
Batir los huevos y cocinarlos en una sartén antiadherente. Cuando comiencen a cuajar, agregar el tomate cortado y el queso. Doblar el omelette y servir con la palta por encima o como acompañamiento.

6. Bowl de huevo, palta y garbanzos

Una opción completa para el almuerzo.

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • ½ palta
  • ½ taza de garbanzos cocidos
  • Tomate
  • Zanahoria
  • Hojas verdes
  • Limón
  • Aceite de oliva

Preparación:
Hervir el huevo y cortarlo. Colocar en un bowl los garbanzos, la palta, el tomate, la zanahoria y las hojas verdes. Incorporar el huevo y condimentar con limón y aceite de oliva.

7. Tacos de huevo y palta

Una alternativa rápida para una cena informal.

Ingredientes:

  • 2 tortillas pequeñas
  • 2 huevos
  • ½ palta
  • Tomate
  • Cebolla
  • Limón
  • Sal y pimienta

Preparación:
Preparar los huevos revueltos. Calentar las tortillas y rellenarlas con el huevo, la palta cortada, el tomate y la cebolla. Agregar unas gotas de limón antes de servir.

8. Palta rellena con huevo

Una presentación diferente que requiere muy pocos ingredientes.

Ingredientes:

  • 1 palta
  • 2 huevos
  • Tomate cherry
  • Ciboulette o perejil
  • Sal y pimienta

Preparación:
Cortar la palta por la mitad y retirar el carozo. Si es necesario, quitar un poco de pulpa para hacer espacio. Colocar un huevo en cada mitad y cocinar en horno hasta que la clara esté cocida. Terminar con tomate y ciboulette.

Una combinación que permite variar el menú

Huevo y palta pueden utilizarse de muchas maneras y combinarse con verduras, legumbres, panes integrales y otros alimentos. La clave está en variar los ingredientes y las formas de preparación para convertir una combinación sencilla en platos diferentes durante la semana.

Además, estas recetas pueden adaptarse fácilmente: se pueden sumar semillas, verduras de estación, queso, legumbres o hierbas frescas según los ingredientes disponibles en casa.


Temas

huevos

El huevo y la palta forman una combinación sencilla, nutritiva y versátil. Con pocos ingredientes se pueden preparar desayunos, almuerzos, cenas o colaciones en cuestión de minutos.

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