Huevo y palta: 8 recetas rápidas y saludables con proteínas, grasas buenas y vitaminas
Huevo y palta son dos ingredientes versátiles que permiten preparar comidas rápidas y nutritivas. Ocho recetas fáciles para sumar proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y sabor al menú diario.
El huevo y la palta forman una combinación sencilla, nutritiva y versátil. Con pocos ingredientes se pueden preparar desayunos, almuerzos, cenas o colaciones en cuestión de minutos.
Cuando hay poco tiempo para cocinar, no hace falta recurrir siempre a preparaciones elaboradas. El huevo aporta proteínas y distintos nutrientes, mientras que la palta se destaca por sus grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales. Juntos pueden convertirse en la base de platos simples y sabrosos.
A continuación, ocho recetas para aprovechar esta combinación.
1. Tostada de palta y huevo
Una de las opciones más fáciles para el desayuno o una comida rápida.
Ingredientes:
- 1 rodaja de pan integral
- ½ palta
- 1 huevo
- Jugo de limón
- Sal y pimienta
Preparación:
Tostar el pan y pisar la palta con unas gotas de limón. Cocinar el huevo a la plancha, poché o hervido y colocarlo sobre la tostada. Condimentar a gusto.
2. Ensalada de huevo y palta
Una alternativa fresca para el almuerzo o la cena.
Ingredientes:
- 2 huevos
- ½ palta
- Tomate
- Hojas verdes
- Cebolla morada
- Jugo de limón
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación:
Hervir los huevos y cortarlos en trozos. Cortar la palta y el tomate y mezclarlos con las hojas verdes y la cebolla. Incorporar los huevos y condimentar con limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
3. Wrap de huevo y palta
Ideal para preparar en pocos minutos y llevar al trabajo.
Ingredientes:
- 1 tortilla de trigo o maíz
- 2 huevos
- ½ palta
- Tomate
- Hojas de lechuga
- Sal y pimienta
Preparación:
Hacer los huevos revueltos y reservar. Untar la tortilla con la palta pisada, sumar la lechuga, el tomate y los huevos. Enrollar y servir.
4. Huevos rellenos con palta
Una versión diferente de los clásicos huevos rellenos.
Ingredientes:
- 3 huevos
- ½ palta
- Jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta
Preparación:
Hervir los huevos durante unos 10 minutos. Pelarlos, cortarlos por la mitad y retirar las yemas. Mezclar las yemas con la palta, el limón y la mostaza hasta obtener una crema. Condimentar y rellenar las claras.
5. Omelette de palta y tomate
Una preparación caliente, rápida y saciante.
Ingredientes:
- 2 huevos
- ½ palta
- 1 tomate pequeño
- 1 cucharada de queso
- Sal y pimienta
Preparación:
Batir los huevos y cocinarlos en una sartén antiadherente. Cuando comiencen a cuajar, agregar el tomate cortado y el queso. Doblar el omelette y servir con la palta por encima o como acompañamiento.
6. Bowl de huevo, palta y garbanzos
Una opción completa para el almuerzo.
Ingredientes:
- 1 huevo
- ½ palta
- ½ taza de garbanzos cocidos
- Tomate
- Zanahoria
- Hojas verdes
- Limón
- Aceite de oliva
Preparación:
Hervir el huevo y cortarlo. Colocar en un bowl los garbanzos, la palta, el tomate, la zanahoria y las hojas verdes. Incorporar el huevo y condimentar con limón y aceite de oliva.
7. Tacos de huevo y palta
Una alternativa rápida para una cena informal.
Ingredientes:
- 2 tortillas pequeñas
- 2 huevos
- ½ palta
- Tomate
- Cebolla
- Limón
- Sal y pimienta
Preparación:
Preparar los huevos revueltos. Calentar las tortillas y rellenarlas con el huevo, la palta cortada, el tomate y la cebolla. Agregar unas gotas de limón antes de servir.
8. Palta rellena con huevo
Una presentación diferente que requiere muy pocos ingredientes.
Ingredientes:
- 1 palta
- 2 huevos
- Tomate cherry
- Ciboulette o perejil
- Sal y pimienta
Preparación:
Cortar la palta por la mitad y retirar el carozo. Si es necesario, quitar un poco de pulpa para hacer espacio. Colocar un huevo en cada mitad y cocinar en horno hasta que la clara esté cocida. Terminar con tomate y ciboulette.
Una combinación que permite variar el menú
Huevo y palta pueden utilizarse de muchas maneras y combinarse con verduras, legumbres, panes integrales y otros alimentos. La clave está en variar los ingredientes y las formas de preparación para convertir una combinación sencilla en platos diferentes durante la semana.
Además, estas recetas pueden adaptarse fácilmente: se pueden sumar semillas, verduras de estación, queso, legumbres o hierbas frescas según los ingredientes disponibles en casa.
Comentarios