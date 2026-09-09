Huevo y palta: 8 recetas rápidas y saludables con proteínas, grasas buenas y vitaminas

Huevo y palta, una combinación versátil para preparar platos rápidos, nutritivos y llenos de sabor. Foto ilustrativa.

El huevo y la palta forman una combinación sencilla, nutritiva y versátil. Con pocos ingredientes se pueden preparar desayunos, almuerzos, cenas o colaciones en cuestión de minutos.

Cuando hay poco tiempo para cocinar, no hace falta recurrir siempre a preparaciones elaboradas. El huevo aporta proteínas y distintos nutrientes, mientras que la palta se destaca por sus grasas monoinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales. Juntos pueden convertirse en la base de platos simples y sabrosos.

A continuación, ocho recetas para aprovechar esta combinación.

1. Tostada de palta y huevo

Una de las opciones más fáciles para el desayuno o una comida rápida.

Ingredientes:

1 rodaja de pan integral

½ palta

1 huevo

Jugo de limón

Sal y pimienta

Preparación:

Tostar el pan y pisar la palta con unas gotas de limón. Cocinar el huevo a la plancha, poché o hervido y colocarlo sobre la tostada. Condimentar a gusto.

2. Ensalada de huevo y palta

Una alternativa fresca para el almuerzo o la cena.

Ingredientes:

2 huevos

½ palta

Tomate

Hojas verdes

Cebolla morada

Jugo de limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación:

Hervir los huevos y cortarlos en trozos. Cortar la palta y el tomate y mezclarlos con las hojas verdes y la cebolla. Incorporar los huevos y condimentar con limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

3. Wrap de huevo y palta

Ideal para preparar en pocos minutos y llevar al trabajo.

Ingredientes:

1 tortilla de trigo o maíz

2 huevos

½ palta

Tomate

Hojas de lechuga

Sal y pimienta

Preparación:

Hacer los huevos revueltos y reservar. Untar la tortilla con la palta pisada, sumar la lechuga, el tomate y los huevos. Enrollar y servir.

4. Huevos rellenos con palta

Una versión diferente de los clásicos huevos rellenos.

Ingredientes:

3 huevos

½ palta

Jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta

Preparación:

Hervir los huevos durante unos 10 minutos. Pelarlos, cortarlos por la mitad y retirar las yemas. Mezclar las yemas con la palta, el limón y la mostaza hasta obtener una crema. Condimentar y rellenar las claras.

5. Omelette de palta y tomate

Una preparación caliente, rápida y saciante.

Ingredientes:

2 huevos

½ palta

1 tomate pequeño

1 cucharada de queso

Sal y pimienta

Preparación:

Batir los huevos y cocinarlos en una sartén antiadherente. Cuando comiencen a cuajar, agregar el tomate cortado y el queso. Doblar el omelette y servir con la palta por encima o como acompañamiento.

6. Bowl de huevo, palta y garbanzos

Una opción completa para el almuerzo.

Ingredientes:

1 huevo

½ palta

½ taza de garbanzos cocidos

Tomate

Zanahoria

Hojas verdes

Limón

Aceite de oliva

Preparación:

Hervir el huevo y cortarlo. Colocar en un bowl los garbanzos, la palta, el tomate, la zanahoria y las hojas verdes. Incorporar el huevo y condimentar con limón y aceite de oliva.

7. Tacos de huevo y palta

Una alternativa rápida para una cena informal.

Ingredientes:

2 tortillas pequeñas

2 huevos

½ palta

Tomate

Cebolla

Limón

Sal y pimienta

Preparación:

Preparar los huevos revueltos. Calentar las tortillas y rellenarlas con el huevo, la palta cortada, el tomate y la cebolla. Agregar unas gotas de limón antes de servir.

8. Palta rellena con huevo

Una presentación diferente que requiere muy pocos ingredientes.

Ingredientes:

1 palta

2 huevos

Tomate cherry

Ciboulette o perejil

Sal y pimienta

Preparación:

Cortar la palta por la mitad y retirar el carozo. Si es necesario, quitar un poco de pulpa para hacer espacio. Colocar un huevo en cada mitad y cocinar en horno hasta que la clara esté cocida. Terminar con tomate y ciboulette.

Una combinación que permite variar el menú

Huevo y palta pueden utilizarse de muchas maneras y combinarse con verduras, legumbres, panes integrales y otros alimentos. La clave está en variar los ingredientes y las formas de preparación para convertir una combinación sencilla en platos diferentes durante la semana.

Además, estas recetas pueden adaptarse fácilmente: se pueden sumar semillas, verduras de estación, queso, legumbres o hierbas frescas según los ingredientes disponibles en casa.