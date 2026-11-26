Este viernes 27 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el penúltimo tramo mensual para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y ejecuta la tercera jornada de acreditaciones de la Prestación por Desempleo (Plan 1), mientras mantiene abiertas las ventanas generales para las Asignaciones de Pago Único y las asignaciones familiares de pensiones asistenciales.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por ANSES mediante la Resolución 304/2026 y las liquidaciones publicadas en su plataforma digital Mi ANSES, todos los pagos de la jornada incorporan el reajuste por movilidad del 1,93%, calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzando de manera automática a los beneficiarios.

Calendario ANSES viernes 27 de noviembre 2026: qué DNI cobran y montos con aumento

Las acreditaciones, programadas por el organismo previsional para esta jornada, se ordenan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo : perciben sus haberes los adultos mayores cuyos documentos finalizan en 6 y 7 (segmento que comprende ingresos superiores a los $514.158,46 y alcanza hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin derecho al bono extraordinario de $70.000).

: perciben sus haberes los adultos mayores cuyos documentos finalizan en 6 y 7 (segmento que comprende ingresos superiores a los $514.158,46 y alcanza hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin derecho al bono extraordinario de $70.000). Prestación por Desempleo (Plan 1) : cobran la cuota mensual correspondiente a noviembre los titulares con DNI terminado en 4 y 5 (con un monto mínimo vigente de $161.000 y un tope máximo de $322.000, determinado según la mejor remuneración previa registrada).

: cobran la cuota mensual correspondiente a noviembre los titulares con DNI terminado en 4 y 5 (con un monto mínimo vigente de $161.000 y un tope máximo de $322.000, determinado según la mejor remuneración previa registrada). Asignaciones de Pago Único y Familiares de PNC: sigue vigente el pago sin distinción de terminación de DNI hasta el 10 de diciembre para Nacimiento ($93.032,34), Matrimonio ($139.297,43) y Adopción ($556.214), así como para las asignaciones familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas.

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Tras los depósitos de este viernes, quedará una sola jornada hábil en el calendario mensual antes del cierre de noviembre y del salto salarial de fin de año: