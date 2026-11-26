ANSES: qué DNI cobran este viernes 27 de noviembre 2026 y cuáles son los montos con aumento
En el cierre de la última semana hábil de noviembre, ANSES deposita este viernes 27 de noviembre 2026 los haberes de jubilados que superan el piso mínimo y la Prestación por Desempleo. Conocé las terminaciones de DNI habilitadas y los montos vigentes.
Este viernes 27 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el penúltimo tramo mensual para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y ejecuta la tercera jornada de acreditaciones de la Prestación por Desempleo (Plan 1), mientras mantiene abiertas las ventanas generales para las Asignaciones de Pago Único y las asignaciones familiares de pensiones asistenciales.
De acuerdo con el cronograma oficial establecido por ANSES mediante la Resolución 304/2026 y las liquidaciones publicadas en su plataforma digital Mi ANSES, todos los pagos de la jornada incorporan el reajuste por movilidad del 1,93%, calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzando de manera automática a los beneficiarios.
Calendario ANSES viernes 27 de noviembre 2026: qué DNI cobran y montos con aumento
Las acreditaciones, programadas por el organismo previsional para esta jornada, se ordenan según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: perciben sus haberes los adultos mayores cuyos documentos finalizan en 6 y 7 (segmento que comprende ingresos superiores a los $514.158,46 y alcanza hasta el tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin derecho al bono extraordinario de $70.000).
- Prestación por Desempleo (Plan 1): cobran la cuota mensual correspondiente a noviembre los titulares con DNI terminado en 4 y 5 (con un monto mínimo vigente de $161.000 y un tope máximo de $322.000, determinado según la mejor remuneración previa registrada).
- Asignaciones de Pago Único y Familiares de PNC: sigue vigente el pago sin distinción de terminación de DNI hasta el 10 de diciembre para Nacimiento ($93.032,34), Matrimonio ($139.297,43) y Adopción ($556.214), así como para las asignaciones familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas.
Calendario ANSES: qué cambia en diciembre 2026 con el aguinaldo y la suba del 2,17%
Tras los depósitos de este viernes, quedará una sola jornada hábil en el calendario mensual antes del cierre de noviembre y del salto salarial de fin de año:
- Lunes 30 de noviembre 2026: concluyen las liquidaciones de jubilaciones y pensiones superiores al mínimo con los documentos terminados en 8 y 9, y continúan los pagos de la Prestación por Desempleo para terminaciones 6 y 7 (dejando los últimos dígitos 8 y 9 de Desempleo para el martes 1 de diciembre 2026).
- Arranque de diciembre 2026 con aguinaldo y suba del 2,17%: luego del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, el cronograma de diciembre 2026 comenzará el miércoles 9 aplicando un nuevo ajuste por movilidad del 2,17%, calculado sobre la inflación de octubre medida por INDEC, y acreditando la segunda cuota del medio aguinaldo para todos los jubilados y pensionados antes de Navidad.
- Consulta digital en Mi ANSES: ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma web o aplicación móvil del organismo, cada beneficiario puede descargar su comprobante de pago y corroborar la sucursal bancaria asignada.
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