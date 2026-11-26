Las nuevas disposiciones buscan facilitar el ingreso de dólares al sistema financiero y al mercado de capitales.

El riesgo país cerró el jueves 26 de noviembre de 2026 en 1.067 puntos básicos, sin cambios respecto del miércoles. El indicador no se movió porque Wall Street permaneció cerrada por el feriado de Acción de Gracias. En la rueda anterior había retrocedido 2,6%. Debido a que hoy es feriado en Estados Unidos, no hay movimientos de activos argentinos en Wall Street.

A cuánto cerró el dólar este jueves 26 de noviembre 2026

En el mercado cambiario, el dólar oficial del Banco Nación bajó $5 y cerró en $1.575 para la compra y $1.625 para la venta.

El blue se ubicó en $1.710 para la venta, con $1.690 para la compra.

El MEP quedó en $1.665,96 para la venta, tras una baja de 0,18%.

El dólar tarjeta, en tanto, se ubicó en $2.112,50, según el cierre de la jornada. El dólar tarjeta o turista surge de aplicar los recargos impositivos vigentes sobre el valor minorista del oficial.

El CCL es la cotización con mayor diferencia entre fuentes. Un relevamiento lo ubicó en $1.836,68, mientras que otro informó que el dólar contado con liquidación tocó los $1.796.

Banco Patagonia vendió el dólar a $1.635 y lo compró a $1.585. Banco Provincia del Neuquén ofrecía el dólar a $1.640 para la venta y lo compraba a $1.570

Cómo le fue a Argentina en la jornada de mercados

Durante la jornada, el riesgo país llegó a superar los 1.100 puntos. Las elecciones de 2027 explican casi la mitad del riesgo país actual, según un análisis de Infobae publicado el mismo día. En noviembre, el indicador acumula una suba cercana al 35%.

La tensión cambiaria tuvo su correlato en el mercado de deuda. El riesgo país se mantuvo por encima de la barrera de los 1100 puntos básicos durante gran parte del día, pero hacia el cierre de la jornada dio vuelta la tendencia. Finalmente, retrocedió 27 unidades y terminó en 1067 puntos básicos (-2,47%), aunque sigue siendo uno de los valores más altos desde las elecciones legislativas del año pasado.

La caída del riesgo país estuvo directamente relacionada con la suba que registraron los bonos soberanos argentinos, a pesar de iniciar el día en terreno negativo. Este miércoles, los Bonares mostraron incrementos de hasta el 3,5% (AL35D), mientras que los Globales avanzaron hasta un 2,9% (GD35D).