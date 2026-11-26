En medio de la sesión por el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto lanzó duras críticas contra el canciller Pablo Quirno y reclamó su interpelación por la polémica que desató con sus declaraciones sobre el proceso electoral brasileño.

Pichetto pidió interpelar a Quirno por la crisis con Brasil

El legislador cuestionó los dichos que Quirno realizó durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, donde sostuvo que hubo situaciones que “ponían en duda toda la situación” de las elecciones en Brasil.

Este jueves, el ministro buscó aclarar su postura y afirmó que “nadie está poniendo en duda resultados”, aunque insistió en que hubo aspectos del proceso que no fueron “lo suficientemente prolijos”.

Pichetto repudió las declaraciones y calificó al canciller como un “personaje realmente mediocre, limitado”. También cuestionó sus intervenciones públicas y sostuvo que la política exterior del Gobierno representa “un verdadero mamarracho”.

El diputado advirtió sobre las consecuencias de la tensión bilateral entre Argentina y Brasil, socios del Mercosur. “Acabamos de clavar el último clavo sobre el ataúd de una relación que no tiene precedentes”, afirmó, y alertó sobre el impacto en la integración comercial y la economía.

El pedido de interpelación no llegó a votarse. Martín Menem rechazó tratar la moción sin una iniciativa escrita y solicitó que Pichetto la presentara por mesa de entradas. El legislador planteó un apartamiento del reglamento, pero el requerimiento no prosperó durante la sesión.