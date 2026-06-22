Cinco señales que indican que tu lengua de suegra está sufriendo y cómo recuperarla a tiempo

Cuando una lengua de suegra pasa meses sin producir hojas nuevas, algo puede estar limitando su desarrollo.

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más resistentes y elegidas por quienes buscan llenar de verde la casa sin dedicarle demasiados cuidados. Tolera la falta de riego, se adapta a distintos ambientes y puede vivir durante años en una maceta.

Sin embargo, que sea una planta resistente no significa que sea indestructible. Cuando algo no anda bien, suele enviar señales claras a través de sus hojas y raíces. Detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una planta que termine deteriorándose.

1. Las hojas se ponen amarillas

El amarillamiento es uno de los síntomas más frecuentes y suele estar relacionado con el exceso de agua.

La lengua de suegra almacena humedad en sus hojas y raíces, por lo que no necesita riegos frecuentes. Cuando el sustrato permanece mojado durante demasiado tiempo, las raíces comienzan a sufrir y las hojas pierden su color verde característico.

La solución es reducir la frecuencia de riego y verificar que la maceta tenga un buen drenaje.

2. Las hojas se vuelven blandas o caídas

Las hojas de una lengua de suegra sana son firmes y erguidas. Si comienzan a doblarse o se sienten blandas al tacto, es posible que las raíces estén dañadas por exceso de humedad.

También puede ocurrir después de una exposición prolongada al frío intenso.

En estos casos conviene revisar el estado de las raíces y retirar las partes afectadas antes de volver a plantar.

3. Aparecen manchas marrones

Las manchas pueden tener distintos orígenes. Si son secas y claras, suelen estar relacionadas con quemaduras por sol directo. Aunque la lengua de suegra tolera mucha luz, los rayos intensos detrás de una ventana pueden dañar sus hojas.

Si las manchas son oscuras y húmedas, pueden indicar problemas de hongos asociados al exceso de agua.

4. La planta deja de crecer

Cuando una lengua de suegra pasa meses sin producir hojas nuevas, algo puede estar limitando su desarrollo.

Las causas más habituales son:

Falta de luz.

Temperaturas demasiado bajas.

Maceta excesivamente pequeña.

Falta de nutrientes después de varios años en el mismo sustrato.

Moverla a un lugar más luminoso y renovar parte del sustrato suele ayudar a que recupere vigor.

5. Las raíces tienen mal olor

Es una de las señales más preocupantes. Si al sacar la planta de la maceta las raíces presentan un color oscuro, textura blanda o mal olor, probablemente exista pudrición radicular.

En este caso es necesario retirar todas las partes dañadas con una tijera limpia, dejar secar las raíces sanas durante algunas horas y trasplantar en un sustrato nuevo y bien drenado.

Cómo mantener saludable una lengua de suegra

Para evitar problemas, los especialistas recomiendan:

Regar solo cuando el sustrato esté seco.

Utilizar macetas con agujeros de drenaje.

Mantenerla en ambientes luminosos, aunque sin sol fuerte durante muchas horas.

Evitar que quede expuesta a heladas.

No excederse con los fertilizantes.

Con estos cuidados básicos, la lengua de suegra puede mantenerse saludable durante muchos años y seguir produciendo nuevos brotes, incluso en espacios donde otras plantas tendrían dificultades para sobrevivir.