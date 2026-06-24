Cuáles son las plantas de interior que mejor purifican el aire de la calefacción en invierno

Plantas de interior en invierno: el secreto científico para purificar el aire y calmar el estrés dentro de casa.-

El invierno nos obliga a un aislamiento casi total dentro de nuestros hogares. Para resguardarnos de las temperaturas bajo cero, sellamos ventanas y encendemos calefactores, lo que genera un efecto secundario invisible: el aire de los ambientes se vuelve seco, pesado y acumula contaminantes volátiles (como el formaldehído o el benceno presentes en productos de limpieza, pinturas y plásticos).

Frente a este escenario, la botánica y la psicología ambiental ofrecen una solución tan estética como saludable: las plantas de interior. Lejos de ser un simple elemento de decoración, la ciencia ha demostrado que convivir con el verde es una de las formas más efectivas de cuidar nuestra salud física y mental durante los meses de encierro estacional.

Uno de los respaldos científicos más importantes sobre este tema lo aportó la NASA en su célebre Clean Air Study (Estudio de Aire Limpio), liderado por el Dr. Bill Wolverton. La investigación buscaba formas de purificar el aire en estaciones espaciales cerradas y descubrió que determinadas plantas de interior tienen la capacidad de filtrar gases nocivos a través de sus hojas y raíces.

Para esta época del año, donde la ventilación es escasa, los científicos de la NASA recomiendan especies de alta resistencia que se adaptan perfectamente a los interiores con calefacción:

Espada de San Jorge, también conocida como lengua de suegra.-

Sansevieria (Espada de San Jorge): Es una de las plantas más resistentes del mundo. El estudio de la NASA demostró que es excelente filtrando el benceno y el tricloroetileno. Además, a diferencia de la mayoría de las plantas, libera oxígeno durante la noche , lo que la hace ideal para los dormitorios.

Es una de las plantas más resistentes del mundo. El estudio de la NASA demostró que es excelente filtrando el benceno y el tricloroetileno. Además, a diferencia de la mayoría de las plantas, , lo que la hace ideal para los dormitorios. Potus (Pothos): Una especie colgante sumamente noble que sobrevive con poca luz. Es altamente eficaz para eliminar el formaldehído, un contaminante común en los hogares.

Una especie colgante sumamente noble que sobrevive con poca luz. Es altamente eficaz para eliminar el formaldehído, un contaminante común en los hogares. Spatifilium (Cuna de Moisés o Lirio de la paz): Es la campeona de la purificación según la NASA, ya que remueve los contaminantes principales del aire y, además, ayuda a regular la humedad ambiental, combatiendo la sequedad que producen los calefactores en las vías respiratorias.

El impacto de las plantas va mucho más allá de lo puramente respiratorio; toca directamente las fibras del sistema nervioso. Investigaciones publicadas por la Universidad de Exeter (Reino Unido) revelaron que las personas que habitan en espacios con plantas de interior registran un incremento del 15% en su productividad y niveles de bienestar significativamente más altos.

Potus.-

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Princeton demostró que interactuar con la naturaleza a pequeña escala —como regar las plantas, limpiar sus hojas o simplemente contemplarlas durante unos minutos— disminuye la actividad del sistema nervioso simpático. Esto se traduce en una reducción de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de estrés.

En psicología ambiental, este fenómeno se conoce como la Teoría de la Restauración de la Atención: el cerebro, agotado por el estímulo constante de las pantallas y las preocupaciones diarias, encuentra en las formas orgánicas y los colores de la vegetación un estímulo de «atención fascinante» que permite a la mente descansar y recuperarse del agotamiento cognitivo.

Llevar la naturaleza al interior requiere ciertos cuidados específicos durante la temporada de frío. Los expertos en paisajismo sugieren tres reglas de oro para que las plantas sobrevivan adentro:

Cuidado con el «efecto radiador»: Nunca coloques las macetas cerca de calefactores, tiros balanceados o cocinas. El calor directo reseca sus hojas de forma letal. Agrupar para crear microclimas: Colocar varias plantas juntas ayuda a que retengan mejor la humedad ambiental entre ellas, contrarrestando la sequedad de los ambientes. Riego moderado: Con el frío, las plantas entran en un estado de reposo y necesitan mucha menos agua. Es fundamental tocar la tierra con el dedo: si los primeros dos centímetros están secos, recién ahí es momento de regar, preferentemente con agua a temperatura ambiente para no generar un choque térmico en las raíces.

Incorporar plantas en la sala de estar o el espacio de trabajo no es solo un pasatiempo: es una inversión científica en aire más limpio, menos estrés y un refugio confortable para transitar los días más duros del año.