Truco con sal gruesa en la lengua de suegra: por qué mejora el crecimiento y protege la planta

La lengua de suegra, también llamada sansevieria, es una de las especies más populares en los hogares porque resiste casi todo: poca agua, ambientes secos y poca luz. Su fama de indestructible la convirtió en la favorita de quienes recién empiezan en el mundo de la jardinería. Sin embargo, existen trucos caseros que pueden hacer que crezca con más fuerza y mantenga sus hojas firmes y brillantes.

El rol de la sal gruesa

Uno de esos trucos consiste en usar sal gruesa en la tierra. Se trata de un recurso económico y sencillo que, aplicado correctamente, ayuda a que la planta se mantenga libre de hongos y bacterias. La sal actúa como un protector natural, mejora la oxigenación del sustrato y favorece la absorción de nutrientes, lo que se traduce en un crecimiento más saludable.

Cómo aplicar la sal sin dañar la planta

El método es simple, pero requiere algunas precauciones:

Cantidad justa: basta con una o dos cucharadas pequeñas de sal gruesa distribuidas sobre la superficie de la tierra.

basta con una o dos cucharadas pequeñas de sal gruesa distribuidas sobre la superficie de la tierra. Riego moderado: después de aplicar la sal, conviene esperar al siguiente riego para que se disuelva lentamente.

después de aplicar la sal, conviene esperar al siguiente riego para que se disuelva lentamente. Frecuencia: lo recomendable es repetir este truco una vez al mes, no más seguido, para evitar que el exceso de sal perjudique las raíces.

Cuidados extra para potenciar la sansevieria

Además de este truco, hay otros cuidados básicos que garantizan el buen estado de la lengua de suegra:

Colocarla en un lugar con luz indirecta abundante .

. Regarla cada 10 a 15 días en primavera y verano, y una vez al mes en invierno.

Mantener la maceta con buen drenaje para evitar el exceso de humedad.

Una aliada de la energía positiva

A sus beneficios estéticos y su resistencia, se le suman las creencias del Feng Shui, que la consideran una planta capaz de atraer energía positiva y limpiar los ambientes. Usar sal gruesa refuerza esa idea, ya que tradicionalmente también se la asocia con la purificación.