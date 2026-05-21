Un medicamento natural sería eficaz para tratar la adicción a la cocaína

La cocaína es una droga muy adictiva que se elabora a partir de las hojas de coca, una planta que crece en América del Sur. Algunas personas la usan ilegalmente y la adicción a la misma es una enfermedad compleja que se manifiesta como un deseo compulsivo de consumir la sustancia, perdiendo la capacidad de detenerse a pesar de las consecuencias negativas en la salud, la economía o las relaciones personales.

El trastorno que se produce por el consumo de cocaína es un problema de salud que ocurre en todo el mundo para el cual no está demostrada la eficacia de ningún medicamento que pueda utilizarse para tratar la adicción, pero ahora científicos estadounidenses, suecos y británicos realizaron un trabajo en el cual descubrieron que un medicamento natural podría ser eficaz para tratar la adicción a la cocaína.

La psilocibina es un componente psicodélico de hongos alucinógenos. Foto: Agencia NA (Magnific/Ilustrativa)

Se trata de la psilocibina, un componente psicodélico de hongos alucinógenos que se utilizó en un estudio que se publicó en JAMA Network Open, el cual se basó en evaluar los efectos de la psilocibina en el tratamiento del trastorno por consumo de cocaína.

En el mismo, los científicos plantearon la hipótesis de que la psilocibina produciría un mayor porcentaje de días de abstinencia de cocaína, una mayor probabilidad de abstinencia completa y una mayor latencia hasta la primera recaída en el consumo de cocaína durante los 180 días posteriores a la finalización del tratamiento, en comparación con el placebo.

La investigación fue realizada por especialistas del Departamento de Psiquiatría y Neurobiología del Comportamiento, de la Facultad de Medicina Heersink de la Universidad de Alabama en Birmingham; el Departamento de Neurobiología, Ciencias del Cuidado y Sociedad del Instituto Karolinska, en Estocolmo; y del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.

Cómo fue el estudio

Los participantes del estudio recibieron sesiones de psicoterapia y fueron asignados de manera aleatoria a una sesión de psilocibina de un día completo o a una sesión de placebo activo también de un día completo en un ensayo clínico que se realizó con 40 adultos que consumían cocaína cada dos días y a la mitad de ellos se les suministró una dosis única de 25 mg del medicamento natural por cada 70 kg de peso corporal.

Entre los resultados, se indicó que 180 días después del tratamiento, los científicos demostraron que el 30% del grupo que recibió psilocibina se había abstenido por completo de consumir cocaína, en comparación con ninguno del grupo placebo y los que seguían consumiendo cocaína lo hicieron con menos frecuencia, mientras que, para los investigadores y autores del estudio, estos hallazgos sugieren que la psilocibina “se perfila como un tratamiento novedoso para el trastorno por consumo de cocaína”.

“Si bien se han desarrollado farmacoterapias para varios trastornos por consumo de sustancias, los medicamentos para los trastornos por consumo de estimulantes siguen siendo difíciles de encontrar. Aunque se han considerado numerosos candidatos farmacológicos, solo el manejo de contingencias, una intervención conductual, se asocia con una mayor abstinencia junto con una reducción de la mortalidad”, explicaron los científicos en JAMA.

Además, señalaron que los psicodélicos demostraron eficacia en el tratamiento de “numerosas afecciones de salud mental”, ya que, “en las décadas de 1960 y principios de 1970 la dietilamida del ácido lisérgico se mostró prometedora en el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias”.

En un ensayo reciente de psilocibina para el trastorno por consumo de alcohol, “el porcentaje de días de consumo excesivo fue menor en el grupo de psilocibina en comparación con el grupo placebo” y los investigadores concluyeron: “A pesar de su potencial eficacia antiadictiva, ningún ensayo ha evaluado los psicodélicos en el tratamiento del trastorno por consumo de cocaína”.