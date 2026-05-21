Peso chileno a la venta hoy: cómo aprovechar las tasas para tu viaje a Chile este jueves 21 de mayo
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 21 de mayo 2026?. Repasá acá a cuánto opera. Repasá también el valor del dólar blue en la frontera, el precio del dólar oficial en Banco Nación y lo que necesitás saber sobre el uso de efectivo y tarjetas para optimizar tu presupuesto en Chile.
Cruzar a Chile en este otoño 2026 ya no es solo cuestión de armar las valijas; ahora la clave está en tener una estrategia financiera clara para ganarle a la conversión de la moneda. Este jueves 21 de mayo, con el recambio turístico por el fin de semana largo, las pizarras locales y la marcha del dólar vuelven a poner bajo la lupa qué estrategia conviene más: si llevar efectivo o pasar la tarjeta en los comercios trasandinos.
En esta guía definitiva, te mostramos los números de hoy y los mejores consejos para que tu presupuesto rinda al máximo del otro lado de la cordillera
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 21 de mayo 2026?
Jueves 21 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1,56 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $155.735 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 21 de mayo de 2026?
Si planificás viajar a Chile este jueves 21 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial jueves 21 de mayo 2026:
- $1370 para la compra
- $1420 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 21 de mayo 2026:
- $1.360 para la compra.
- $1.430 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 21 de mayo de 2026?
A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este jueves 21 mayo de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
21/05/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada despejada. Sectores con baches. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
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