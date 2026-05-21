Peso chileno a la venta hoy: cómo aprovechar las tasas para tu viaje a Chile este jueves 21 de mayo

Qué conviene más para pagar en Chile y cómo ganarle al tipo de cambio.-

Cruzar a Chile en este otoño 2026 ya no es solo cuestión de armar las valijas; ahora la clave está en tener una estrategia financiera clara para ganarle a la conversión de la moneda. Este jueves 21 de mayo, con el recambio turístico por el fin de semana largo, las pizarras locales y la marcha del dólar vuelven a poner bajo la lupa qué estrategia conviene más: si llevar efectivo o pasar la tarjeta en los comercios trasandinos.

En esta guía definitiva, te mostramos los números de hoy y los mejores consejos para que tu presupuesto rinda al máximo del otro lado de la cordillera

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 21 de mayo 2026?

Jueves 21 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,56 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $155.735 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 21 de mayo de 2026?

Si planificás viajar a Chile este jueves 21 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial jueves 21 de mayo 2026:

$1370 para la compra

$1420 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 21 de mayo 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 21 de mayo de 2026?

A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este jueves 21 mayo de 2026, según el último reporte: