Estas son las propuestas que los candidatos expusieron en el debate presidencial

> Relaciones Internacionales

Alberto Fernández (FdeT): "La globalización no nos obliga a estar de rodillas. Hay muchas regiones y países que se han unido para enfrentar la globalización. Nosotros estamos en el Mercosur, que hace mucho tiempo está abandonado. Nuestra obligación es fortalecer el Mercosur, para negociar con la Unión Europea. Quiero que volvamos a reivindicar la soberanía de Malvinas".

Nicolás Del Caño (FIT): "O se está con Lenin Moreno o se está con los trabajadores. Vemos el creciente militarismo. La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más creciente. Quiero pedir un minuto de silencio a los muertos por la represión en Ecuador".

Juan José Gómez Centurión (FNos): "Vamos a negociar con todos los países del mundo, sin confundir el comercio con la diplomacia. Argentina pueda sostener a largo plazo la soberanía sobre el Atlántico Sur. Un modelo de defensa que lo sustente, que en Argentina está desarticulado. Durante décadas Argentina fue el país que menos invirtió en su defensa. Vamos a generar un sistema de defensa acorde a los millones de kilómetros que tiene nuestro país y que legaremos a nuestros nietos".

José Luis Espert (Unite): "Festejamos que el gobierno de Macri nos haya sacado de la cloaca que nos metieron quienes quizás asuman en diciembre de este año. Eso no significa las 'relaciones cool' con los gobiernos. Sin duda que las Malvinas son Argentinas. La manera realista de recuperarlas es hacer los cambios de fondo, para que desde ahí junto con los isleños pidamos todos juntos la soberanía. En cuanto a Venezuela, debe hacer los mayores esfuerzos para que Maduro sea removido de su cargo y se realicen las elecciones democráticas. En cuanto al FMI, Argentina está muy endeudada".

Roberto Lavagna (CF): "Malvinas es un reclamo inclaudicable. Las crisis internas están detrás de una política exterior que ha sido errática. El país tiene que concentrarse en el comercio, en aquellas cuestiones donde tiene una política establecida. El Mercosur es un proyecto estratégico que hay que rescatar del estancamiento y negociar desde ahí con otros bloques, con mucho cuidado. Puede ser una oportunidad, pero puede ser un período de sumisión (sobre el acuerdo con la Unión Europea)".

Mauricio Macri (JXCambio): "Es imposible que un país crezca solo. Cuando llegamos, Argentina era uno de los países más aislados del mundo; en 2015 cambiamos y dialogamos con otros países más allá de su ideología. Además revitalizamos el Mercosur, con Brasil; además mejoramos los vínculos con Uruguay y con Bolivia. Abrimos los mercados y generamos miles de puestos de trabajo. Lo que viene es seguir con el Mercosur dinámico, en una política exterior exitosa con el talento de los argentinos".

> Economía y Finanzas

NdelC: "En estos cuatro años hubo ganadores, los bancos, las petroleras y las empresas de servicio. El pueblo trabajador no tiene por qué pagar esa fiesta. Proponemos una banca estatal única. Queremos saber cómo los otros candidatos van a solucionar la fuga de capitales. Derogar todas las leyes y decretos que afectaron a los jubilados. Nacionalización de las empresas de servicios y terminar los tarifazos. Hay que revertir toda la herencia que deje este gobierno".

JJGC: "Hay que achicar el gasto del Estado. Pretendemos dejar unos 20 impuestos. Ganancias no debe pagarlos los asalariados, y hay que sacar Ingresos Brutos. Las retenciones son una confiscación de la renta privada. El campo necesita que le saquemos el pie de la cabeza. Generar a las pymes un marco fiscal y financiero".

JLE: "Argentina es un país extraño, tiene un sistema que destruye a la gente que vive dentro del país. También hay ganadores, son parte de esta decadencia; son los que nos meten el verso de que sin una economía competitiva no se puede realizar una industria nacional. La segunda corporación que nos devoran los políticos. También nos han hecho creer que si no engorda el Estado, no hay derechos. La tercera son los sindicalistas. Argentina tiene que cambiar este sistema por otro. Nuestro ejemplo son países que hace cuarenta años mirábamos muy desde arriba. Libre comercio, pero de menor gasto laborales".

RL: "Argentina es la única economía de estas características que lleva ocho años de estancamiento profundo. Esta diferencia tremenda entre la capacidad que tiene el país y la realidad habla de la incompetencia de los gobiernos. Hay que defender el consumo, bajar los impuestos a las pymes y retribuirles su capital de trabajo, hay que cerrar esta brecha entre lo que el país puede ser y lo que efectivamente es".

MM: "Ya no existen países exitosos con inflación. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar, con la inflación. Tenemos que cambiar, ser creíbles, alcanzar un consenso entre todos de cómo tener la economía ordenada. Pensé que era más sencillo ordenar esta economía. Vamos a poder generar un acuerdo para mejorar la economía. El esfuerzo no fue en vano, aunque no se sienta en el bolsillo estamos mejor. Hemos achicado el déficit fiscal y empezamos a bajar los impuestos".

AF: "El gobierno de Macri fracasó rotundamente es en economía. Argentina es un país que consume el 70 por ciento de lo que produce, entonces cuando afecta el consumo afecta la producción interna. Estamos en un punto donde podemos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es generar consumo; lo segundo es desarrollar la exportación para incorporar dólares, dólares para pagar la deuda externa. Por eso propongo que nos sentemos en una mesa y entre todos diseñemos una estrategia para seguir. El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme".