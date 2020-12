Estatales de Neuquén buscarán una compensación después del aguinaldo

En el plano sindical, la previa del fin de año viene teñida de negociaciones por el pago de un bono. En Neuquén, ATE apuesta a conseguir una compensación, aunque el pago del aguinaldo será uno de los primeros obstáculos a vencer, porque marcará la disponibilidad de fondos que tenga Provincia.

A comienzos de mes, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que el medio aguinaldo se pagará el sábado 19. Antes se había informado que, esta vez, iba a ser en una sola cuota. Una vez que Provincia desembolse ese monto, deberá revisar sus cuentas para establecer el margen de negociación, aunque el acuerdo con los bonistas alienta las esperanzas de los gremios.

Con este contexto, la estrategia de ATE apunta a pagos previstos en los convenios colectivos y que no se fueron abonando en el año. No se trata en sí mismo de un bono, pero significaría una compensación económica para los estatales, que no cobraron los aumentos por inflación acordados.

Los ítem adeudados están relacionados a aspectos como el refrigerio o la ropa de trabajo, por lo que los montos serán variables.

ATE no solo deberá esperar a que pase el pago del aguinaldo, sino también la Navidad, porque recién el 28 podrán plantear su estrategia. Ese lunes se reunirá con el Gobierno en la mesa técnica que se estableció después de una conciliación obligatoria, para revisar las cuestiones salariales.