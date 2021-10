Este domingo, SaxSoul se agranda para una gran noche en el Complejo Cultural Cipolletti

SaxSoul, el trío de saxos conformado por Pablo Bongiovani (saxo tenor y soprano), Pablo Romero (saxo alto) y Guillermo Vera (saxo tenor), se presentará este domingo, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti, en el marco de los festejos del mes del 118° aniversario de la ciudad. Y para la ocasión, el trío expandirá su propuesta con la presencia en escena de una banda soporte más invitados.



Con una amplia trayectoria a nivel local y nacional, los músicos de SaxSoul brindarán un espectáculo apto para toda la familia, en el cual ofrecerán un repertorio diverso, recorriendo los grandes éxitos de géneros populares de todas las épocas, desde Luis Miguel a Nathy Peluso pasando por George Michael y Michael Jackson, entre otros íconos de la música.

SaxSoul estará acompañado por una banda ocasional (por ahora) de talentosos músicos de la región: Zeze Nou (guitarras), Darío Fuentes (piano eléctrico) y Nito Inal (percusión). Además, contarán con la presencia de la cantante Sofía Bongiovani, el trompetista Juan Pablo Bergese y el saxofonista César Bongiovani, como invitados.

En un diálogo con Río Negro, Pablo Bongiovani adelantó parte de la propuesta que llevarán a escena en el CCC, explicó por qué decidieron conformar una banda transitoria a modo de soporte y reveló algunos aspectos musicales de los integrantes del trío.

Invitado I. El trompetista Juan Pablo Bergese.



“Normalmente, el trío de saxo que conformamos con Pablo y Guille es ideal para eventos o pubs, pero para un teatro tuvimos que pensar en otro tipo de espectáculo así que vamos a trabajar con los músicos que nos van a acompañar, habrá sets acústicos, haremos algunos boleros, vamos a tocar ‘Careless Whisper’, el clásico de George Michael que todos los saxofonistas tocamos (risas), pero en una versión acústica latina como es nuestro estilo”, comentó.

Invitado II. El pianista Darío Fuentes.



Será la primera vez que SaxSoul esté acompañado por una banda en vivo, ya que habitualmente se apoyan en pistas grabadas especialmente para cada ocasión. “Son pistas hechas a medida tocadas por músicos, no son las partes originales de las canciones que versionamos”, aclaró.

Invitado III. El guitarrista Zezé Nou.



Acerca de la génesis de SaxSoul, Bongovani no dudó en definirla como un conjunto de músicos unidos por el amor a un instrumento, el saxofón. Pero también por la amistad, como es el caso de Pablo Romero, compañero de los hermanos Bongiovani durante años. De Guillermo Vera sostuvo que aporta el virtuosismo y el detalle en cada arreglo. “Es el único tipo que yo he escuchado con el sonido igual a Maceo Parker. Aparte de su propio sonido que le pone a la interpretación, en el fraseo ‘es ‘Maceo Parker. Eso es muy difícil de lograr y Guille lo ha logrado”.

Invitada IV. La cantante Sofía Bongiovani.



¿Por qué el saxo es tan seductor? Pablo esboza una respuesta posible. El saxo es como una extensión del cuerpo del músico porque con la panza empujás el aire, con la boca apretás la caña por donde sale el sonido y donde juegan labios, dientes, muelas, la lengua, la garganta. Es muy parecido a cantar. Transmite mucho porque el sonido viene desde lo más profundo de uno, lo tocás literalmente desde tus entrañas”.

Y agregó: “El saxo puede ser dulce y a la vez agresivo. El timbre es dulce y eso te lleva a muchos lugares sonoros”. Por último, cierra con un buen punto: “Algo que todos tenemos grabado es el tema de la Pantera Rosa, que está tocado por un saxo tenor que te perfora las venas”.

Bongiovani y el swing

¿De qué esta hecho el sonido de Pablo Bongiovani? "Nosotros, y digo nosotros porque no puedo evitar a hablar de mi hermano César, venimos de lo melódico. De ahí venimos los Bongiovani, de tocar boleros, cierto cancionero romántico. Después, me fui tirando para el lado del swing, del swing moderno, el neoswing, armé bandas de ese estyilo que me fascinan. Los caños de Brian Setzer por ejemplo. Grupos que hacían swing con formato de bandas de rock. Es un swing más rockero que aparece en los 90 y que me encanta tocar".

El podio de temas con saxo, según Pablo Bongiovani

Las entradas, a $500, se pueden adquirir online en ccc.cipolletti.gob.ar o de manera presencial en la boletería del complejo, en Fernández Oro 57.