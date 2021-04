Este domingo vacunarán a los mayores de 70 años en Bariloche

El hospital Ramón Carrillo de Bariloche convoca a las personas mayores de 70 años que aún no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a presentarse este domingo en el gimnasio municipal 1, de 9 a 15.

El único requisito es presentar documento de identidad y la fotocopia del carnet de la obra social.

También recalcaron que en caso de que alguien se encuentre en situación de vulnerabilidad y se vea impedido de acudir el domingo, se deberá informar al centro de salud más cercano para buscar alguna solución.

Hasta ahora, 17.055 personas fueron vacunadas en Bariloche con la primera dosis, de las cuales 8.000 son mayores de 70 años.

El jefe del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA), Víctor Parodi, advirtió que tenían 9.000 registrados de este grupo etario. Por eso, este domingo se reforzará la vacunación en quienes no pudieron concurrir l turno otorgado o bien no estaban registrados. "En este caso, no dimos turnos porque muchas veces, no llegan. De todos modos, al ser domingo y haber menos movimiento, la situación estará controlada. La idea es terminar con este grupo que es el más vulnerable para fortalecer, después, el grupo de mayores de 60", indicó.