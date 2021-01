Este jueves, María O'Donnell habla de "Aramburu" en "Verano Planeta"

El año pasado se cumplieron 50 años del impactante secuestro y posterior asesinato del ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu a manos de la por entonces muy joven y por ello casi desconocida organización armada peronista: Montoneros.



La periodista María O’Donnell profundizó en este suceso inédito en la historia argentina cuyo resultado fue “Aramburu”, el libro publicado en abril pasado por Editorial Planeta. O’Donnell tomó el “aramburazo”, como rápidamente se lo bautizó al suceso, como punto de partida para pensar y entender la génesis de la agrupación guerrillera de la que pronto emergería Mario Firmenich como su líder absoluto.

También politóloga, O'Donnell será parte este jueves, a las 20, de un nuevo episodio "Verano Planeta 2021", el ciclo de entrevistas a autores que la editorial Planeta organiza en la costa atlántica desde hace más de veinte años y que esta vez, a causa de la pandemia del coronavirus, se desarrolla de manera virtual en Usina del Arte, en la ciudad de Buenos Aires.

En mayo pasado, este diario se entrevistó con María O’Donnell a propósito de este libro que describe al detalle cómo se planificó y ejecutó el Operativo Pindapoy, tal como el propio Montoneros bautizó al secuestro y asesinato de Aramburu, pero que también indaga, a partir de este osado operativo, en el origen de la agrupación guerrillera y el de sus primeros integrantes.

O’Donnell cuenta en el libro cómo fue que estos muy jóvenes católicos educados en los mejores colegios de su tiempo lograron, de la noche a la mañana, perpetrar un magnicidio perfecto, convertirse en la principal referencia de la resistencia peronista y confundir a todos los protagonistas de su época. Sin embargo, una serie de torpezas hasta hoy inexplicable lo arruinaron todo hasta el punto de poner a Montoneros al borde de su desaparición.

Darse a conocer como organización guerrillera con un magnicidio fue un efecto de propaganda muy eficaz, que de la noche a la mañana los convirtió en protagonistas principales de la resistencia peronista, sin haber tenido ningún rol en los 15 años que llevaba aquella resistencia”. María O'Donnell sobre Montoneros en una entrevista con Río Negro en mayo pasado.



De los protagonistas del “aramburazo” sólo vive Mario Firmenich. El resto murió muy joven y en aquel tiempo víctimas de su accionar guerrillero. Así las cosas, la única fuente de primera mano que tuvo O’Donnell fue justamente Firmenich.

Sus encuentros también son parte de este libro y son una parte no menos apasionante que los capítulos donde la autora, con una pericia literaria que va al ritmo de quien a su vez es periodista, narra el derrotero montonero en sus orígenes, donde todo era novedoso, empezando por su propia existencia.

O’Donnell lo visitó en su exilio auto impuesto en Barcelona para hablar sobre este crimen del que nunca se arrepintió y del que dio detalles entre ambiguos y encriptados en un lenguaje que no termina de decirlo todo y que probablemente nunca lo haga. Como sostiene en el libro, O’Donnell cree Firmenich guarda secrdetos fenomenales no solo de la ejecución de Arabburu, sino de toda la historia de Montoneros.



O’Donnell, que también es autora del libro que profundiza otro gran golpe de Montoneros como fue el secuestro de los hermanos Born, sostiene en “Aramburu” que el crimen del presidente bajo el cual se cometieron los fusilamientos de 1956, si bien es un episodio conocido, a la vez mantiene demasiados puntos oscuros. Demasiados por qué. Y para buscar respuestas fue al principio de las cosas: los orígenes, sociales e ideológicos, de los fundadores de Montoneros.

Para O’Donnell, el secuestro y posterior asesinato de Aramburu fue, antes que otra cosa, un acto de suma osadía de parte de un grupo de jóvenes guerrilleros sin experiencia en acciones de ese tipo. Osadía que es develada al detalle en el libro que será parte de la cuarta entrega de entrevistas en el marco de “Verano Planeta 2021”.