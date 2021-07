Este señor sabe mucho, algún fiscal debería convocarlo

LOS MENUCOS

Respetuosamente para hacer acusaciones, como las que manifiesta el lector Juan Carlos Malgesini en su carta, mínimamente deberá tener alguna conexión con agentes de inteligencia de algún organismo estatal argentino o de algún Estado a los que menciona con tanta liviandad.

Si no es así, creo que en hechos de tanta gravedad, algún fiscal tendría que convocarlo a que dé explicaciones porque al parecer, sabe mucho y tiene información muy valiosa para esclarecer hechos de mucha importancia para las relaciones internacionales.

Lo raro de su carta es que no habla del misil y las municiones que le robaron al ministro Rossi no hace mucho tiempo, como tampoco leo que le preocupe de la base militar china instalada en Neuquén. Vale preguntar: ¿qué hubiera dicho si ésta hubiera sido instalada en la gestión Macri?, ¿o será esta una más de las tantas manifestaciones ideológicas que escuchamos a cada rato en los medios por quienes nos quieren convertir en chanchitos de indias y manejados por los chinos, los rusos, los venezolanos, cubanos, bolivianos, etc, mejor dicho en un país donde los únicos con libertades económicas y de todo tipo?, ¿serán aquellos que quieren quedarse con este pobre y maltratado país, hoy en manos de inservibles y delincuentes? ¿O será que también cree que los presos condenados por robos hoy sueltos disfrutando de lo que nos robaron son inventos de la Justicia? Como Argentino quiero un país integrado al mundo libre de conflictos sin privilegios, simplemente buenas relaciones con todos y con la mirada puesta solo en los intereses argentinos.



Alí Yauhar

DNI 8.211.757