Guía de aguinaldo 2026: cómo verificar tu liquidación del Sueldo Anual Complementario
El cobro del medio aguinaldo genera una alta expectativa entre los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y personal de casas particulares. Conocé los requisitos de la normativa oficial, las fórmulas de cálculo y cómo verificar el pago de aguinaldo.
El cierre del primer semestre del año activa uno de los derechos laborales más esperados por los trabajadores formales y beneficiarios previsionales en Argentina: el aguinaldo. Con el vencimiento de la primera cuota, fijado legalmente para finales de junio 2026, el pago del Sueldo Anual Complementario impacta de manera directa en el consumo y la planificación económica familiar durante julio 2026.
Para asegurar una correcta liquidación del aguinaldo en junio – julio 2026, los beneficiarios deben conocer los criterios establecidos por la legislación laboral y las herramientas de consulta pública disponibles para auditar sus recibos de sueldo.
Requisitos oficiales y quiénes están incluidos en el pago de aguinaldo 2026
La legislación nacional delimita con precisión el universo de trabajadores que tienen acceso a este beneficio económico, correspondiente a los pagos de mitad de año.
- Trabajo formal: el requisito indispensable es desempeñarse bajo la modalidad de contratación registrada, aplicando tanto para el sector público como para el privado.
- Sectores alcanzados: tienen derecho al cobro los empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y los trabajadores encuadrados en el régimen de casas particulares.
- Proporcionalidad por tiempo: no se requiere haber completado los seis meses de la primera mitad del año; si se prestó servicios durante al menos un mes entre enero y junio, corresponde percibir una fracción proporcional, independientemente de si la jornada es completa o reducida.
Aguinaldo 2026: las fórmulas clave para calcular el Sueldo Anual Complementario
El cálculo del aguinaldo responde a una regla matemática fija, que toma como referencia los ingresos percibidos durante el semestre en curso.
- Para el periodo completo: el monto final equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del periodo que va de enero a junio.
- Cálculo proporcional: si el tiempo de servicio fue menor a los seis meses, se debe aplicar la fórmula general homologada: dividir el mejor sueldo del semestre por 12 y luego multiplicar ese resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.
- Conceptos a tener en cuenta: al momento de evaluar la «mayor remuneración», se deben incluir todos los conceptos remunerativos, tales como horas extras, comisiones y adicionales por convenio, excluyendo los montos no remunerativos.
Junio 2026: fechas límite y canales de verificación para el pago de aguinaldo
El cronograma de pagos del SAC está regulado por ley para evitar dilaciones, dividiéndose el beneficio en dos instancias anuales perfectamente diferenciadas.
- Primera cuota: posee su fecha de vencimiento legal hacia el cierre del mes de junio, por lo que su acreditación efectiva impacta de lleno en las cuentas bancarias a comienzos de julio.
- Segunda cuota: el marco regulatorio establece como fecha límite ineludible para el segundo desembolso el 18 de diciembre de cada año.
- Validación de montos: para garantizar la transparencia y evitar errores en la liquidación por parte de los empleadores, el Estado argentino dispone de herramientas digitales como la Calculadora de Aguinaldo en el portal institucional Argentina.gob.ar, además de la vía de consulta directa con las áreas de Recursos Humanos.
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