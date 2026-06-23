Guía de aguinaldo 2026: cómo verificar tu liquidación del Sueldo Anual Complementario

Guía de Aguinaldo: la fórmula oficial para verificar si te liquidaron bien el SAC.-

El cierre del primer semestre del año activa uno de los derechos laborales más esperados por los trabajadores formales y beneficiarios previsionales en Argentina: el aguinaldo. Con el vencimiento de la primera cuota, fijado legalmente para finales de junio 2026, el pago del Sueldo Anual Complementario impacta de manera directa en el consumo y la planificación económica familiar durante julio 2026.

Para asegurar una correcta liquidación del aguinaldo en junio – julio 2026, los beneficiarios deben conocer los criterios establecidos por la legislación laboral y las herramientas de consulta pública disponibles para auditar sus recibos de sueldo.

Requisitos oficiales y quiénes están incluidos en el pago de aguinaldo 2026

La legislación nacional delimita con precisión el universo de trabajadores que tienen acceso a este beneficio económico, correspondiente a los pagos de mitad de año.

Trabajo formal : el requisito indispensable es desempeñarse bajo la modalidad de contratación registrada, aplicando tanto para el sector público como para el privado.

: el requisito indispensable es desempeñarse bajo la modalidad de contratación registrada, aplicando tanto para el sector público como para el privado. Sectores alcanzados : tienen derecho al cobro los empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y los trabajadores encuadrados en el régimen de casas particulares.

: tienen derecho al cobro los empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y los trabajadores encuadrados en el régimen de casas particulares. Proporcionalidad por tiempo: no se requiere haber completado los seis meses de la primera mitad del año; si se prestó servicios durante al menos un mes entre enero y junio, corresponde percibir una fracción proporcional, independientemente de si la jornada es completa o reducida.

Aguinaldo 2026: las fórmulas clave para calcular el Sueldo Anual Complementario

El cálculo del aguinaldo responde a una regla matemática fija, que toma como referencia los ingresos percibidos durante el semestre en curso.

Para el periodo completo : el monto final equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del periodo que va de enero a junio.

: el monto final equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del periodo que va de enero a junio. Cálculo proporcional : si el tiempo de servicio fue menor a los seis meses, se debe aplicar la fórmula general homologada: dividir el mejor sueldo del semestre por 12 y luego multiplicar ese resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

: si el tiempo de servicio fue menor a los seis meses, se debe aplicar la fórmula general homologada: dividir el mejor sueldo del semestre por 12 y luego multiplicar ese resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados. Conceptos a tener en cuenta: al momento de evaluar la «mayor remuneración», se deben incluir todos los conceptos remunerativos, tales como horas extras, comisiones y adicionales por convenio, excluyendo los montos no remunerativos.

Junio 2026: fechas límite y canales de verificación para el pago de aguinaldo

El cronograma de pagos del SAC está regulado por ley para evitar dilaciones, dividiéndose el beneficio en dos instancias anuales perfectamente diferenciadas.