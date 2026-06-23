«El tesoro escondido» de Río Negro amplía su frontera productiva: iniciaron las obras para sumar más de 3.000 hectáreas bajo riego

Una obra que permitirá sumar más de 3.000 hectáreas irrigadas a Valle Azul, y que se encuentra en su primera etapa. Foto: gentileza DPA.

El sistema de riego de Valle Azul inició una nueva etapa de expansión con el comienzo de obras estratégicas sobre el canal principal que permitirán incorporar, de manera gradual, más de 3.000 hectáreas productivas al esquema irrigado de la región.

Los trabajos son ejecutados por el Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), y representan el primer paso de un plan integral destinado a aumentar la capacidad de conducción y distribución del recurso hídrico, acompañando el crecimiento agrícola, frutícola y ganadero de una de las zonas con mayor potencial de desarrollo del Alto Valle, aunque escondida por encontrarse apartada de la traza de la ruta 22.

Las tareas comenzaron con la construcción de dársenas sobre el canal principal en la progresiva kilómetro 19,697. Paralelamente, en la progresiva kilómetro 14,954 se reemplazará una estructura provisoria que actualmente deriva caudal hacia el Canal Secundario II.

Agropecuaria Don Manuel es una de las empresas que se encuentra en Valle Azul, un zona considerada un «tesoro escondido» en Río Negro, por encontrarse apartada de la circulada ruta 22. Foto: archivo Florencia Salto.

Según explicó el intendente general de Riego, Gastón Guzzardi, esta primera intervención será clave para preparar el sistema para futuras ampliaciones. “La obra incluye dos dársenas de regulación y partidores que sirven para la distribución del agua. Eso estará habilitado para la primera quincena de agosto. En total, todo el plan contempla la incorporación de 3.000 hectáreas bajo riego, que se hará paulatinamente. En esta primera etapa se podrán incorporar unas 500 hectáreas, y así se va a ir haciendo para completar esas 3.000 hectáreas totales, que se lograrán con la modificación de la traza del canal principal”, señaló.

La incorporación de nuevas superficies irrigadas aparece como uno de los principales desafíos para la región, donde el acceso al agua constituye el factor determinante para el desarrollo de proyectos agrícolas intensivos, producción de forrajes y sistemas ganaderos de mayor productividad.

«En total, todo el plan contempla la incorporación de 3.000 hectáreas bajo riego, que se hará paulatinamente. En esta primera etapa se podrán incorporar unas 500 hectáreas.» Gastón Guzzardi, intendente general de Riego del DPA.

Por su parte, Daniel Gastaldi, inspector del DPA, destacó la importancia de la obra para el funcionamiento del sistema actual. “Es una obra importante para el sistema actual de riego de Valle Azul que nos va a permitir incorporar nuevas hectáreas al sistema. La primera etapa consiste en dos dársenas con un puente para circular, con regulación con compuertas y con una parte revestida con hormigón armado”, explicó.

Un proyecto para transformar la capacidad productiva de Valle Azul

La obra actualmente en ejecución forma parte de un proyecto de mayor alcance diseñado para ampliar significativamente la superficie bajo riego en Valle Azul. De acuerdo con la planificación elaborada por el DPA, el sistema permitirá incorporar más de 3.000 nuevas hectáreas productivas, beneficiando tanto a productores ya instalados como a futuros emprendimientos agropecuarios.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo canal de 6,8 kilómetros de extensión, excavado en terreno natural y con capacidad para transportar hasta 3,5 metros cúbicos de agua por segundo.

La primera parte de la obra incluye dos dársenas de regulación y partidores que sirven para la distribución del agua. Foto: gentileza DPA.

La nueva infraestructura se conectará con el actual Canal Secundario V, que ahora pasa a denominarse Canal Principal Nuevo. Desde allí avanzará atravesando distintas propiedades privadas hasta llegar a la Estancia Santa Julia.

Además de habilitar nuevas áreas productivas, el objetivo es mejorar el servicio en sectores que actualmente se encuentran bajo riego pero presentan dificultades para recibir caudales suficientes durante determinados momentos de la temporada.

Obras complementarias en el «tesoro escondido» de Río Negro

El plan incluye una serie de intervenciones complementarias destinadas a garantizar la operación eficiente y segura del sistema.

Entre ellas se destacan la construcción de múltiples compuertas de hormigón armado para el control de caudales y derivaciones, puentes rurales que permitirán mantener la conectividad de los establecimientos atravesados por el canal y una obra considerada estratégica para el cruce de la Ruta Provincial N° 7, cuyo proyecto ya cuenta con aprobación técnica.

También está prevista la ejecución de un canal comunero adicional de dos kilómetros de longitud, con capacidad para conducir 2,8 metros cúbicos por segundo, destinado a abastecer al establecimiento Agropecuaria Don Manuel.

Más agua para producir en Valle Azul

La ampliación del sistema de riego se inscribe en una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el desarrollo agropecuario de Valle Azul, una zona que en los últimos años ha mostrado un creciente dinamismo en actividades vinculadas a la producción agropecuaria.

La posibilidad de sumar nuevas hectáreas irrigadas no solo permitirá incrementar la superficie productiva, sino también mejorar la estabilidad de los sistemas existentes, optimizar el uso del agua y generar condiciones para nuevas inversiones.

Con la primera etapa ya en marcha y la expectativa de habilitar las nuevas estructuras durante la primera quincena de agosto, Valle Azul comienza a materializar una obra más que relevante para su crecimiento productivo en los próximos años.

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