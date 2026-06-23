Crimen en Neuquén: imputaron a la mujer acusada de matar con un destornillador a su pareja

En una audiencia realizada este mediodía en la Ciudad Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra una mujer de 29 años acusada de haber asesinado con un destornillador a su pareja, Lucas Antonio Méndez (31), durante una violenta discusión ocurrida el pasado domingo en el barrio Villa Ceferino de esta capital.



La fiscal del caso, Lorena Juárez, acompañada por el asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cinthya Tobares, lideró la acusación. Si bien el MPF pretendía una calificación más severa, finalmente la jueza de garantías Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos bajo la figura de homicidio preterintencional agravado por el vínculo, en carácter de autora, haciendo lugar al planteo de la defensa.

Discusión, intervención policial y desenlace fatal

De acuerdo con la hipótesis planteada por la fiscalía, el hecho se desencadenó la noche del 21 de junio en una vivienda ubicada sobre la calle Rawson. Alrededor de las 20:30 se originó una fuerte discusión que involucró a la imputada, a la víctima y a la madre de este último. La situación requirió la intervención de efectivos de la Comisaría Tercera, momento en el cual la acusada se retiró del lugar.

Sin embargo, una vez que el personal policial se retiró, la mujer regresó al domicilio y comenzó a insultar a Méndez y a sus familiares. La confrontación se trasladó a la vereda, donde la pareja comenzó a agredirse físicamente con golpes e insultos.

«En ese contexto, la mujer sacó de su mochila un destornillador y, con la parte del mango, golpeó en la cabeza a Méndez, quien cayó desvanecido», describió la fiscal Juárez. El ataque ocurrió cerca de las 21:30.

El resultado de la autopsia

Tras el impacto, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde posteriormente se constató su deceso.

El informe preliminar de autopsia remitido por el Cuerpo Médico Forense al MPF determinó que Méndez falleció a causa de un «severo traumatismo cráneo-encefálico, con afectación del tronco encefálico por hematoma subdural» provocado por el golpe con el objeto contundente.

Debate por la calificación legal: ¿Hubo intención de matar?

El principal punto de discordia en la audiencia fue la calificación legal del hecho. La fiscalía argumentó inicialmente que la mujer actuó «de manera deliberada y con clara intención homicida», encuadrando el caso como un homicidio agravado por el vínculo.

Además, Juárez señaló que «este es un caso cometido en un contexto de vulnerabilidad y violencia», agregando que la posibilidad de una atenuante es una circunstancia que aún se encuentra bajo análisis.

La postura de la Defensa en tanto, se tradujo en la solicitud de que el caso se encuadre como homicidio preterintencional. Este tipo penal aplica cuando el autor tiene la intención de causar un daño físico o una lesión, pero el resultado final (la muerte) excede su propósito inicial, habiendo utilizado un medio que razonablemente no debía causar el fallecimiento.

Finalmente, la jueza Carina Álvarez validó el encuadre solicitado por la defensa, abriendo formalmente la etapa de investigación preparatoria bajo la calificación de homicidio preterintencional agravado por el vínculo.