Imputaron a una mujer por agredir y amenazar a una vicedirectora en una escuela primaria en Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a una mujer en Cipolletti por un violento episodio ocurrido en el interior de una escuela primaria del barrio Villarino, donde una vicedirectora fue agredida y posteriormente amenazada. La imputación se realizó por los delitos de lesiones leves y amenazas simples.

La audiencia se desarrolló este martes en el Foro Penal de Cipolletti, donde la fiscal Alejandra Altamira expuso la acusación por un hecho ocurrido el 18 de junio por la tarde en la Escuela Primaria n.º 19.

Según la investigación, la mujer se presentó en el establecimiento en su carácter de madre de una alumna y exigió ser atendida por la vicedirectora. La situación escaló rápidamente dentro del edificio escolar.

La agresión dentro del establecimiento

De acuerdo con la exposición fiscal, la imputada comenzó a increpar a la autoridad escolar con gritos y una actitud agresiva. En ese contexto, cuando la víctima intentó dar por finalizado el intercambio y propuso retomar la conversación en otro momento, la mujer insistió con su conducta violenta.

La acusación sostiene que la imputada intentó golpear a la vicedirectora y finalmente le propinó una cachetada con su mano derecha, lo que le provocó lesiones leves que fueron posteriormente certificadas por un profesional médico del hospital local.

Amenazas al retirarse de la escuela

Luego del episodio dentro del establecimiento, y mientras se retiraba del lugar, la mujer habría proferido distintas expresiones intimidatorias hacia la víctima. Según la fiscalía, las amenazas fueron reiteradas y generaron en la docente un “fundado temor” por su integridad personal.

Medidas de protección y postura de las partes

Ante la situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas cautelares de protección, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima a menos de cien metros, la prohibición de contacto por cualquier medio y una consigna policial en la Escuela Primaria 19 durante los horarios de ingreso y egreso de estudiantes.

Los abogados querellantes adhirieron a la imputación y a la calificación legal, al señalar la necesidad de resguardar a los docentes frente a situaciones de violencia en el ámbito escolar.

La defensa particular de la imputada, si bien consideró que no se trató de un hecho de gravedad, no objetó la formulación de cargos.

Resolución judicial

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Además, ordenó las medidas cautelares solicitadas para evitar nuevos incidentes durante el avance de la investigación.

Al cierre de la audiencia, la magistrada invitó a la reflexión a las partes sobre el impacto de este tipo de hechos, especialmente en entornos escolares, y remarcó la importancia del ejemplo adulto en la resolución de conflictos.