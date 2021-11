Por Rodis Recalt

Cuando el jefe de Gabinete le avisó por teléfono al presidente que no estaría este jueves en el acto de cierre de la campaña bonaerense en Merlo, Fernández resopló. La relación entre Juan Manzur y el jefe de Estado, según trasciende, no pasa por su mejor momento. El pulmotor que el tucumano le dio al Gobierno en las dos semanas siguientes a la debacle electoral de las PASO empezó a presentar algunas fallas. Las reuniones de gabinete al alba y la agenda apretada del jefe de ministros ya no son novedad. Manzur quiere ser presidente, Alberto Fernández lo sabe y el protagonismo del tucumano empezó a inquietar.

Manzur prefirió viajar a su provincia para acompañar a los candidatos del oficialismo y, de paso, para ordenar su distrito, porque desde que se instaló en Buenos Aires, Osvaldo Jaldo está intentando colonizar sectores del manzurismo en Tucumán.

Uno de los que acompañó a Manzur a su provincia fue el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zabaleta, quien tampoco tenía intenciones de estar en el cierre de campaña en Merlo. Zabaleta es un albertista que mantiene una relación tensa con el sector de Máximo Kirchner.

El vínculo entre Manzur y el presidente podría tensarse aún más si vuelve una realidad el escenario de cataclismo político post elecciones. Uno de los comentarios más escuchados en las charlas políticas preelectorales es la incertidumbre respecto del 15N. El lunes habrá mucha especulación sobre el futuro del Gobierno y entre los diferentes escenarios que se barajan está la posibilidad de que Manzur se vuelva una suerte de primer ministro al estilo europeo, tomando el control del Gobierno, respaldado por los gobernadores y el parlamento en materia institucional y también con el apoyo de la CGT para garantizar estabilidad social.

Manzur está interesado en convertirse en el garante de una transición ordenada e incluso se ve a sí mismo siendo electo presidente. Todos los curas sueñan con ser Papa.

De todos modos, el resultado aportará una línea de partida para la configuración tanto del oficialismo como de la oposición para 2023. Se buscarán los mariscales de la derrota y también los garantes del voto. Cada uno defenderá la cuota de poder que tiene y ya está previsto que los intendentes del Conurbano que no tienen reelección jueguen la carta de la licencia por dos años, para poder salir de la intendencia y poder volver a ser reelectos. ¿Cómo manejarán el municipio? Esas cuestiones ya están pensadas. En las líneas de sucesión municipales también está todo calculado y los reemplazos son hombres de confianza de cada intendente.

El único problema que se presenta en este escenario es la popularidad de oficialismo. Martín Insaurralde, que es uno de los intendentes que ya pidió licencia en su distrito para ir como jefe de Gabinete de la provincia, le confesó a allegados que el problema con el Gobierno es que “no nos quiere nadie”.

Mientras, Alberto convocará la próxima semana a la oposición y otros sectores a un “gran acuerdo nacional”. Quiere dar pelea. Manzur no la tendrá tan fácil.

Pancho queria dar la cara pero todavía no puede

“Quiero que me convoquen cara a cara para mostrar el informe” exigió el subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, en la comisión de Ecología por la polémica de la península de Hiroki. Ante la tercera insistencia en medio de una acalorada discusión y en medio de silencios incómodos, se percató que podía enviar el informe por mail. Aún hay pandemia Pancho.

Todos amigos en el MPN aunque no hay olvido

Las redes sociales del gobernador Omar Gutiérrez se acordaron pocas horas de la veda que es el presidente del MPN y que, por lo tanto, es lógico que apoye a su excontrincante Rolando Figueroa. A diferencia de Mariano Gaido que lo llevó a Dominguez por todas partes, Gutiérrez le prodigó a Rolo un posteo, con seis fotos pero sólo en una se los ve a los dos posando con una militante.

El artículo 90 es la discordia de la ley petrolera

Fue Jorge Sapag el que detectó el talón de Aquiles: el artículo 90 de la ley petrolera que le arrebata a las provincias la autonomía . Uno de los redactores del proyecto, Ariel Kogan, lo desmiente. Sin embargo, perdió un aliado: Guillermo Pereyra. Allegados al petrolero aseguran que pidió a Darío Martinez el reemplazo del artículo. “Creo que no la había leído”, especuló un emepenista.

La facultad del intendente y la intención del concejal

El intendente Mariano Gaido esperará un tiempo prudencial, antes del 10 de diciembre, para ver si la enmienda queda ratificada o no por el TSJ. No obstante, el bloque de concejales del MPNya se preparan en términos de estrategias para afrontar el nuevo desafío donde los cuatro nuevos lo serán por dos años. Dicen que uno de los electos quiere ser presidente del Concejo. ¿No será mucho?

“Roca no se toca”. Algo claro para propios y extraños

El sorismo desplegó ese concepto para el cierre de campaña, arengando a la militancia a defender lo conseguido desde el 2003. Pero el efecto no fue sólo hacia fuera del FdT. Los “invitados” pagaron el precio de no ser del palo. El hecho más visible se dio con Ana Marks, que es primera candidata pero apareció en pocas de las fotos publicadas por María Emilia Soria y José Luis Berros. Además, la intendenta y el segundo candidato lideraron sin terceros la caminata.

El rendimiento de los posteos de Weretilneck en Facebook

RÍO NEGRO difundió el miércoles los gastos de la política para potenciar anuncios en Facebook. El “top ten” de los últimos 90 días no tenía al senador Weretilneck, pero ayer ya había ingresado. Con $ 244.954, desplazó del décimo lugar al radical, Mario De Rege. En la última semana la inversión fue de $ 25.779, con buen rendimiento. Con 7 mensajes, generó 149.100 interacciones. La página del Gobierno de Río Negro tuvo 73.900 interacciones, pero con 42 mensajes.

¿Un ex parlamentario que vuelve a la Legislatura?

El exlegislador viedmense Marcelino Jerez podría volver al Parlamento si, entre las opciones en análisis, asume José María Apud (15° en la sábana) en la Secretaría General. Nayibe Gattoni, que ocupaba el 16°, juró en mayo del 2020 al renunciar Daniel Sanguinetti. Jerez figura en el 17° y, en octubre del 2017, accedió a la banca que dejaba la hoy gobernadora Arabela Carreras para ser ministra de Turismo de Weretilneck.

Los “afiches falsos” con Macri que incomodaron a JxC

“Nos quieren desprestigiar con carteles falsos en lugares no autorizados”, denunció la dirigencia de Juntos por el Cambio, en referencia a los afiches que aparecieron de su candidato Aníbal Tortoriello con el ex presidente Mauricio Macri. El principal malestar se advirtió en esa fuerte exposición del cipoleño con el ex mandatario nacional, que en Río Negro mantiene una imagen negativa por encima del 70%.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo