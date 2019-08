Estreno: mirá el videoclip de Paulo Londra y Ed Sheeran

Ya está disponible el videoclip de "Nothing on You", el tema que Ed Sheeran grabó con el cordobés Paulo Londra y el rapero inglés Dave. El video, protagonizado por los tres cantantes, fue filmado en Londres y muestra a los tres artistas pasear de noche, en bicicleta, por la capital inglesa.

La canción "Nothing on You" forma parte del álbum de Sheeran que llegó a N° 1 en todo el mundo, "No.6 Collaborations Project", y que está a punto de completar su cuarta semana consecutiva en la cima de la lista de álbumes oficiales de Gran Bretaña. Además, el pelorrijo es actualmente el artista más escuchado en Spotify, con más de 73 millones de oyentes.

Cardi B, Camila Cabello, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, Skrillex, Bruno Mars, más Londra, fueron algunos de los artistas invitados al disco de Ed Sheeran.

En cuanto al trapero cordobés, su expansión no se detiene: es el argentino mejor posicionado en Spotify global y recién acaba de sacar su primer disco, "Homerun".

Paulo Londra se presentará por primera vez en Neuquén el próximo sábado 14 de septiembre, en el espacio DUAM, en el marco del “Home Run Tour”. Agotada la Preventa 1 en apenas 24 horas, el 4 de agosto pasado, ya se puso en marcha la Fase 2, que se extenderá hasta el 24 de agosto o hasta agotar stock. Las entradas están disponibles a través de www.tuentrada.com o en Musimundo (Av Argentina 351 de Neuquén Capital), los días hábiles de 14 a 19 hs. Campo preferencial $1450 y Campo Trasero $950.