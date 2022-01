Europa analiza bajar los días de cuarentena y utilizar más los autotest

El veloz crecimiento de casos de coronavirus ocasionados por la variante Ómicron en Europa generaron un debate sobre cambios que alivien el trabajo del sistema sanitario.

Esta situación llevó al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) a actualizar y flexibilizar las medidas acortando los días de aislamiento ante la rápida propagación de la nueva variante del Covid-19.

Con estos cambios, una persona infectada con coronavirus podrá terminar la cuarentena luego de las 24 horas sin fiebre y realizarse un test rápido de antígenos que de como resultado negativo. Hasta el momento, se debe esperar tres días sin fiebre para que se otorgue el alta médica.

En el caso de aislamiento en trabajadores esenciales, la ECDC también propone que se realicen aislamientos más cortos. Francia, por ejemplo, es uno de los países que tomó esta medida y los trabajadores sanitarios asintomáticos o con síntomas leves están autorizados a seguir trabajando.

En países como Inglaterra, República Checa o Portugal redujeron los días de aislamiento en casos de Covid, mientras que España opto por tomar la misma medida, pero en casos de contacto estrecho que estén vacunados no deberán aislarse.

En Inglaterra se establecieron de 7 a 10 días de cuarentena, República Checa se limitó a 5 días de aislamiento y Portugal a 7 días.

Por otro lado, en Alemania el periodo de aislamiento pasó de 14 a 10 días, que podrán reducirse a 7 si la persona infectada se realiza un test de antígenos o PCR que de negativo. En cuanto a las personas que estén vacunadas con la dosis de refuerzo están exentas de realizar la cuarentena.

Italia es el país que hasta el momento no decidió flexibilizar la cuarentena y continúa con la lucha contra los no vacunados. Los menores de 50 años deberán vacunarse obligatoriamente y decretaron que las personas sin vacunar y que no hayan tenido Covid-19 no podrán utilizar el transporte público ni consumir en restaurantes.

El ECDC prevé que la suba de los casos que se registró a finales del 2021 siga creciendo y provoque altos niveles de ausentismo laboral, no solo en los trabajadores de la salud sino también en los distintos rubros de la sociedad. Por eso, sugieren tomar medidas para disminuir la transmisión del virus y mantener estables a los sistemas de salud.

Además, aconsejaron continuar con los cuidados propuestos desde el inicio de la pandemia como evitar eventos y salidas sociales públicos y privados, el uso prolongado de mascarillas y continuar o fomentar el trabajo desde casa.

Desde la organización también fomentan la aplicación de las vacunas en personas no vacunadas y agilizar las dosis de refuerzo. “La vacunación sigue siendo clave para abordar la circulación continua del virus y reducir el impacto de los COV Delta y Ómicron”, informaron.