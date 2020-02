Evaluarán si es posible crear una ART para sanear el ISSN

Las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) anticiparon a los sindicatos estatales que contratarán un estudio de factibilidad para analizar si es viable la creación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) provincial para nutrir de fondos la caja jubilatoria, hoy agobiada por el déficit. Fue durante la segunda reunión por la sustentabilidad del sistema previsional que se realizó el viernes en el organismo.



En el encuentro se pusieron en debate los números que había entregado a los gremios el administrador, Néstor Martin, aunque no se llegó a concretar ninguna propuesta para solucionar el déficit de la caja jubilatoria. La mesa de trabajo pasó a un nuevo cuarto intermedio, esta vez sin fecha pactada.

En el acta de la reunión, se dejó constancia del compromiso del ISSN de realizar una “evaluación de factibilidad jurídica y económica de la propuesta” para crear una aseguradora estatal, iniciativa que habían acercado desde los sindicatos Sejun y ATE.



Los representantes gremiales habían señalado que el gobierno provincial gasta más de 134 millones de pesos al mes en la cobertura con empresas privadas, monto que podría ahorrarse si el Estado se “autoasegurara”. También indicaron que sería un mecanismo para incorporar nuevos ingresos a la caja del ISSN, que prevé un déficit superior a los 4.000 millones de pesos para fines de este año.



La principal coincidencia entre los actores sindicales que participan de la mesa es que el organismo no puede avanzar sobre las condiciones jubilatorias como la edad y el porcentaje de aportes, sino que debe conseguir fondos extra para contener el rojo.



Dos datos 27.009 jubilados y pensionados tiene actualmente el ISSN, frente a 78.746 activos que aportan. 6.789 tienen entre 50 y 59 años, mientras que un poco más del doble tiene entre 60 y 74 años.

“Hay que buscar una forma de financiamiento que componga el déficit. Hicimos mención a la provincia de Entre Ríos que cuenta con un sistema para compensar las cajas donde el Estado tiene previsto en el presupuesto el recurso para financiar los déficit”, planteó el secretario general, Carlos Quintriqueo. El dirigente también dio como ejemplo la provincia de Chubut, donde el rojo de la caja de retiros policiales es cubierta por las rentas generales porque se toma como “una carga pública”. En Neuquén, el régimen de la policía es el que más déficit tuvo en el 2019, con más de 1.000 millones de pesos.



Los representantes de los sindicatos solicitaron la presencia del ministro de Economía, Guillermo Pons, y del jefe de Gabinete, Sebastián González, para el siguiente encuentro con el objetivo de saber “cuál es el planteo del Poder Ejecutivo” para reformar el sistema previsional.

Un grupo de docentes se movilizó en la vereda

El sector opositor a la conducción provincial de la Asociación Trabajadores de la Educación del Neuquén, ATEN, se movilizó el viernes en las puertas de la obra social provincial, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, para “defender nuestras condiciones jubilatorias”.

Lo hicieron en el momento en que se desarrollaba en el interior un encuentro para tratar el tema donde, por no tener representación formal, no pudieron estar presentes.

Hablaron de “vaciamiento” del gobierno en la caja jubilatoria y de que “están ensañados con la caja docente”. Se refirieron a lo que siguen considerando deuda histórica y es cuando había tan pocos jubilados que el gobierno no hacía las contribuciones y aportes patronales de los empleados públicos provinciales.