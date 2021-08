Denuncian que explotó una caldera en la escuela 342 de San Patricio del Chañar

La seccional de ATEN de San Patricio del Chañar denunció que una caldera explotó en la escuela 34 de esta ciudad. El estallido no ocasionó un incendio ni tampoco se registraron heridos. La escuela no tenía alumnos porque no han regresado aún a la modalidad presencial. Sin embargo, a la tarde, durante el momento en que se escuchó el estallido, había auxiliares de servicio que debieron salir del establecimiento.

La directora de la escuela, Ana María Speige explicó que la escuela tiene un sistema calefacción central a través del funcionamiento con tres calderas. Una alimenta al SUM y las restantes al sector de aulas.

Speige explicó a Río Negro que desde el 16 de mayo habían reclamado la reparación de la caldera. Manifestó que técnicos de mantenimiento se acercaron a la escuela el jueves de la semana pasada y habían garantizado que estaban las condiciones para garantizar el regreso de la presencialidad. Por tal motivo el viernes habían comenzado los preparativos para retomar las actividades. Fue el día en que los auxiliares de servicio escucharon ruidos en la sala de máquinas. La directora afirmó que cuando se da el cambio de turno del personal se produce un estallido en la caldera.

La subsecretaría de Obras Públicas emitió un comunicado donde manifiestan que en el lugar "se escuchó un ruido ante el encendido de la caldera pero que no corresponde a una explosión". Expresaron además que la denuncia del gremio y del equipo directivo corresponde a "versiones malintencionadas".

"El ruido se originó durante el encendido mecánico, pero se trató de un problema mecánico y se descartó un mal funcionamiento y pérdida de gas. Por prevención, el equipo se dejó fuera de servicio", afirmó el comunicado oficial del organismo que se encarga del mantenimiento de las escuelas.

A partir de mañana, los técnicos verificarán nuevamente el funcionamiento de las calderas.

El gremio docente informó que hubo tres pedidos reiterados por parte del equipo directivo de esa institución para que se realizaran los arreglos correspondientes.

La seccional manifestó que el 26 de julio se presentó la empresa responsable de realizar las reparaciones con una persona de la dirección de Mantenimiento del Consejo Provincial de Educación (CPE). Durante esa jornada se firmó un acta donde se dejaba constancia de haber arreglado los desperfectos que habían sido reclamados.

“Hoy quedó demostrado una vez más que los responsables de realizar estas tareas no lo hacen con la idoneidad que corresponden y siguen poniendo en riesgo la vida de docentes, auxiliares y alumnos”, afirmó el comunicado de la seccional local de ATEN.

“Es un problema que se viene arrastrando desde el 18 de mayo”, afirmó el consejero Escolar del Distrito 6, Pablo Laurente. Detalló que entre marzo y abril se había solicitado que se apagaran las calderas para controlar las condiciones. Al apagarlas se registra un desperfecto en una de las calderas en el SUM. Durante abril, mayo, junio y julio se solicitó el mantenimiento a través del Distrito para que revisen las calderas. Laurente explicó que los directivos manifestaron que acudían personas distintas y que no daban precisiones si eran matriculados.

Desde ATEN provincial informaron que mañana se trasladarán al lugar para obtener detalles de lo sucedido. Desde el Ministerio de Educación provincial manifestaron que la subsecretaría de Obras Públicas está a cargo del mantenimiento de las escuelas.