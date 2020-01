Facundo Mura, con el pasaporte siempre listo

La selección Argentina Sub 23 que participará del torneo Preolímpico de Colombia en busca del pasaporte a Tokio 2020 inició sus entrenamientos, bajo las órdenes de Fernando Batista, el 18 de diciembre pasado con 22 jugadores. Un par de semanas más tarde, el 4 de este mes, el certamen habilitó un cupo más y el elegido para ocupar la vacante fue el roquense Facundo Mura.

El lateral, que se encontraba realizando la pretemporada con Estudiantes, recibió con sorpresa el llamado del entrenador de la Albiceleste y al día siguiente se sumó a los entrenamientos en Ezeiza.

Una vez más, Mura tendrá la posibilidad de representar al país en un certamen internacional. Ya instalado en la concentración Argentina, el defensor se tomó un rato para dialogar con Río Negro.

“La citación me tomó por sorpresa. Mis compañeros habían arrancado a entrenar en diciembre y en ese momento yo estaba de vacaciones. El llamado se dio cuando inicié la pretemporada con Estudiantes”, explicó el lateral del Pincha que fue parte del equipo que participó del Mundial Sub 20 de Polonia.

“Vamos a tener que dar lo mejor de nosotros y hacer un gran funcionamiento para conseguir el pasaje a los Juegos Olímpicos”. Aseguró el roquense.

Mura se sumó varios días más tarde a un plantel que ya venía trabajando y tuvo que adaptarse rápidamente al equipo. “Ellos ya venían trabajando así que a mi me tocó poner el foco en lo que va a ser el torneo, quiero sumar y aprovechar las oportunidades que tenga para ponerme a punto”, indicó.

En una nueva oportunidad de vestir la celeste y blanca, el equipo de Batista tendrá la dura responsabilidad de llevar a la selección a Tokio, lugar reservado para solo dos selecciones sudamericanas.

“Imagino un torneo difícil porque todas las selecciones están a la altura para clasificar. Todos tienen buenos jugadores y los partidos siempre son complicados. Los Sudamericanos son torneos muy pasionales y los duelos se definen en los detalles, vamos a ir partido a partido”, confesó el pibe que hizo inferiores en Deportivo Roca.

El dato 2 Son los boletos disponibles que hay para los Juegos Olímpicos en el certamen que se jugará en Colombia.

Consultado sobre los que pide el entrenador desde lo táctico, Mura fue claro: “ya jugué varios torneos bajo la dirección de este cuerpo técnico y la idea ya la conozco. Ellos intentan que seamos protagonistas siempre, que juguemos y tengamos el control de la pelota. Lo primordial estará en ser un equipo ordenado en defensa porque en la delantera tenemos jugadores de jerarquía”.

No obstante, el roquense sabe que los rivales también juegan y ese es un aspecto a tener en cuenta desde lo táctico. “Vamos a tener que estar atentos a lo mejor de cada equipo para contrarrestar sus virtudes”, agregó.

A diferencia de lo que ocurrió con otros clubes, que se negaron a prestar a sus jugadores a la selección para este torneo, Estudiantes no puso trabas y Facundo podrá aprovechar una oportunidad que no podía pasar por alto.

“Gabriel Milito (su DT en Estudiantes) me dijo que disfrute de esta oportunidad y que deje bien parado al club. Eso me deja muy tranquilo”. Facundo Mura volverá a representar a la Argentina. Ahora en el Preolímpico.

“Que el club me haya dado la posibilidad de ir y que el técnico (Gabriel Milito) me brinde su apoyo y me pida que deje bien parado al club me deja muy tranquilo”, contó el lateral.

Tras un gran 2019, Facundo arrancó el año de excelente manera. No solo por la citación sino también porque su nombre apareció en el radar de Marcelo Gallardo. A pesar de ello, el joven defensor mantiene los pies sobre la tierra y está enfocado en el Preolímpico.

“Si bien me pone contento que se hable de mi, hoy solo pienso en la selección y cuando termine el torneo me enfocaré en Estudiantes, que este año nos vamos a poner objetivos más grandes que el año pasado para seguir creciendo y que el club siga siendo protagonista”, finalizó.

