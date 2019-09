Facundo Nogueira: “Me dolió dejar Marabunta”

Facundo Nogueira fue una de las piezas más destacadas de Marabunta en esta temporada y su partida a España será una baja sensible.

El jugador estará seis meses a prueba en el Club Cisneros de Madrid. “Es una gran oportunidad, no la podía desaprovechar. Tengo que ir paso a paso, cumplir los seis meses de contrato y después ver qué es lo mejor para mí”, comentó ya desde la capital española para “Río Negro”.

Acerca de su futuro en este deporte, Nogueira expresó: “Si me adapto a vivir acá me gustaría poder dedicarme al rugby, ver si puedo escalar a alguna otra liga, trato de no pensar tanto en eso”.

Siempre ligado a la Hormiga, no fue fácil alejarse. “Lo que más me dolió es dejar Marabunta”, afirmó. “No pude disfrutar la noticia de venirme a Madrid del todo porque voy a extrañar el club, estaba todos los días ahí. Sé que voy a volver a jugar más adelante. Ahí tengo a mis amigos y es el club que más amo”, agregó.

Fue un año complicado, con muchos altibajos. Por momentos pudimos plasmar lo que entrenamos y jugar a lo que queríamos, y por otros momentos hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. El balance igualmente es positivo”, opinó Facundo sobre la temporada del equipo.

Nogueira fue el máximo goleador del Verde y el segundo anotador de la fase regular del último certamen. “No creo que este haya sido mi mejor año en Marabunta, he tenido mejores”, aseguró con humildad.

Se va el goleador de la Hormiga 157 Puntos marcó Facundo Nogueira en el actual Torneo Cuyano. Fueron 27 penales, 23 conversiones y seis tries.

Sobre las semifinales que tendrá el conjunto cipoleño en la fase de reubicación, el jugador dijo: “Marabunta tiene un equipazo, con convicción le puede ganar a cualquiera”.