Alarma: más de 1.500 estudiantes no tienen vacantes en las escuelas técnicas de Neuquén

La semana pasada, la comunidad educativa de las dos EPET de Centenario se manifestaron en el Consejo Provincial de Educación (CPE) aseguraron que son más de 200 los alumnos que no pudieron acceder a una vacante. También en Rincón de los Sauces reclamaron más lugar en los secundarios de orientación técnica. El lunes, en San Martín de los Andes hubo otro reclamo de iguales características. Desde las vocalías de ATEN señalan que la situación es generalizada en toda la provincia.

Según los datos recolectados por el gremio docente, hasta la semana pasada, eran más de 1.500 los estudiantes que quisieron acceder a una vacante en escuelas técnicas de la provincia y no lo lograron por falta de bancos. Aunque aseguran que pueden llegar a ser casi 2.000 los chicos y chicas que no pueden elegir la orientación.

En toda la provincia son sólo 24 escuelas técnicas. El reclamo de fondo en la creación de nuevas instituciones de la modalidad, aunque las propuestas intermedias van desde la formación de primeros año, hasta anexos de las instituciones existentes.

«Se ha visto superada la modalidad técnica, son más de 1.000 alumnos que hoy no tienen vacante en la escuela técnica. Se han propuesto soluciones, puede haber soluciones como alquilar un lugar y hacer un anexo de alguna EPET, se pueden crear primeros años, pero lo ideal sería que haya creación de escuelas de esa modalidad. Se aprobó hace poco la creación de la escuela de la EPET de Plottier, de una en Rincón de los Sauces, pero no alcanza, no es suficiente», señaló Maximiliano «Nani» Del Río, vocal por los Consejos Escolares de ATEN.

Y precisó que «nosotros tenemos que faltan vancantes en San Martín de los Andes, Centenario, Neuquén Capital. En todos los lugares donde se da la característica que hay una inclinación de los chicos y las chicas a elegir la modalidad técnica».

«En San Martín de los Andes, por ejemplo, tenemos una población que constantemente crece igual que el sector Vaca Muerta, todo lo que es Centenario, Rincón de los Sauces, entonces a esa demanda de población no alcanza», ejemplificó sobre los lugares con falta de bancos en las escuelas técnicas.

Sobre la razón del crecimiento en el interés de los y las adolescentes por esta modalidad, Del Río explicó que «se suman varios factores, la falta de vacantes tiene que ver con la falta de creación de escuelas, con la elección de la modalidad, y por la elección en la orientación en petróleo».

«Las EPET con orientación en petróleo, que las elijen pensando en tener trabajo en el sector petrolero«, confío y agregó: «lo que tiene la modalidad EPET que ya salís técnico, entonces tenés una salida laboral inmediata apenas terminás»

Según el relevamiento del gremio, hasta la semana pasada, en Rincón faltan 130 vacantes en escuelas técnicas, en Centenario 355, en San Martín 117 y en Neuquén Capital 933, que se suman a la escasez en otras localidades que aún no fueron relevadas.

La semana pasada, a la comunidad de Centenario que reclamó en el CPE, las autoridades les marcaron que no había un número preciso de los lugares faltantes y que sin ello no se podía avanzar en la resolución del problema.

RÍO NEGRO intentó obtener la respuesta de la cartera de Educación, pero no fue posible ante los recientes movimientos producidos por la salida de la ministra de Educación Cristina Storioni y la asunción de Sebastián González como ministro interino y de Ruth Flusch como presidenta del CPE.