Farmacias de Turno

Farmacias de turno: domingo 17 de noviembre de 2019



ALLEN
Herrera - Juan Domingo Perón 80 - Tel: 4452918

BARILOCHE
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
De Tina (1) - Av. Bustillo – km 12,500 - Tel: 4525900

CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
26 de Septiembre - Tomas Boland 30 - Tel: 442290

CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849

CIPOLLETTI
Norte - La Esmeralda 1604 - Tel: 4791077
Del Centro - Roca 607 - Tel: 4771842
Martinez - Moreno 151 - Tel: 4781679

CUTRAL CO
Norte IV - Mendoza 388 - Tel: 4863085

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Pharmacy Villegas - Damas Patricias 1802 - Tel: 4426428
Rodhe - Rodhe y Belgrano - Tel: 4434181
Italia - Italia 1375 - Tel: 4420386

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Global - Olascoaga 1069 - Tel: 4487900
Del Bosque II - Leloir 465 - Tel: 4434741

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Ichaso - Araucaria y Arrayanes - Tel: 4933616

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512

S. M. DE LOS ANDES
Del Centro - Av. San Martín 896 - Tel: 428999

VIEDMA
Caseros - Caseros 1304 - Tel: 432458
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Comahue - Mitre 648 - Tel: 4460323
Italia II (2) - Cipolletti 245 - Tel: 4465057

ZAPALA
El Maiten - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: domingo 17 de noviembre de 2019

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