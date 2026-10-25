TC: Lambiris coronó un fin de semana perfecto en Rosario; Urcera fue el mejor de la región

El uruguayo se quedó con todo en el fin de semana rosarino. Foto: ACTC.

El uruguayo Mauricio Lambiris no le dejó nada a sus rivales en la tercera fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera, celebrada en el «Juan Manuel Fangio» de Rosario, donde el rionegrino José Manuel Urcera resultó el mejor piloto de la región.

Con el Ford Mustang del JT Competición, Lambiris dominó de principio a fin la competencia final y así coronó su cuarto éxito en la especialidad, por delante del bonarense Matías Rossi (Toyota) y del entrerriano Mariano Werner (Ford Mustang), de gran remontada tras partir 16°.

El rionegrino Urcera, por su parte, con el Mercedes Benz del Prestige Autosport, logró finalizar en el 11° puesto; otro resultado discreto pero aceptable en la continuidad del proyecto con la marca alemana, el cual se inició hace unos pocos meses de la mano del Maquin Parts.

🔥 ¡Gran adelantamiento de Mariano Werner para ser 3° en la Final del #TurismoCarretera en Rosario. 🔸 El entrerriano aprovechó otra línea en la última curva, sorprendiendo al mendocino y arrebatándole el último escalón del podio. 🤔 ¿Qué te pareció la maniobra? https://t.co/AdteTNHWAS — SoloTC (@solotcOK) October 25, 2026

Manu fue el mejor de la región, ya que el viedmense Joaquín Ochoa (Toyota) no tuvo suerte y debió abandonar a 19 vueltas del final. El mayor de los hermanos la ligó en los primeros metros, quedando involucrado en un múltiple despiste, alternativa que condicionó su medio mecánico para el devenir de la prueba.

Detrás de Lambiris, Rossi y Werner arribó el mendocino Julián Santero (BMW). Si bien le faltan 5 puntos para asegurarse la clasificación a la Copa de Oro a través de la regla de los “3 de Último Minuto”, el excampeón quedó como virtual líder de la Copa de Oro.

El piloto del Ambrogio Racing, que ya ganó en la presente temporada, le lleva 16 puntos a Facundo Chapur (Torino NG), que culminó 17º luego de largar 37º. Detrás aparecen Werner (a 21), Agustín Canapino (-22,50) y Otto Fritzler (-31,50), en las principales posiciones.

El Turismo Carretera disputará su próxima fecha en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 14 y 15 de noviembre, junto al TC Pista.