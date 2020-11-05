Farmacias de turno: jueves 05 de noviembre de 2020
ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574
BARILOCHE
Cumbre II - Gallardo 701 - Tel: 4435140
Zona Vital Mitre - Mitre 609 - Tel: 4426054
Cruz del Sur (1) - Beschtedt 1793 - Tel: 4429609
CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644
CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354
CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126
CIPOLLETTI
Martín - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Tarico - Don Bosco 998 - Tel: 4776279
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia II - Olascoaga y Mendoza - Tel: 4861802
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Sanchez - Roca 732 - Tel: 4423214
Farmas - Mitre 1117 - Tel: 4430327
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972
NEUQUÉN
Nuestra Sra. Del Lujan - Collon Cura 814 - Tel: 4468080
Del Pueblo - Alberdi 290 - Tel: 4424032
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261
RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070
RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512
S. M. DE LOS ANDES
Jachal - Elordi 495 - Tel: 424993
VIEDMA
Central - Belgrano 265 - Tel: 426893
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896
VILLA REGINA
La Paz - Vieytes 416 esquina, avenida Gral. Paz - Tel: 4374347
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Zapala II - San Martín 340 - Tel: 432040
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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