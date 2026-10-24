Polémica en el Mundial de canotaje por la descalificación de Franco Balboa: «No me parece justo»

Franco sale primero de uno de los acarreos durante el K1 senior. A falta de dos vueltas, los jueces de la prueba le impidieron seguir compitiendo

Fue un día cargado de polémica en el Mundial de Canotaje de Gualeguaychú. A dos vueltas del final del K1 senior, Franco Balboa, que venía en el grupo de tres palistas que estaban en la punta, se aprestaba a tomar el penúltimo acarreo. Fue ahí que las autoridades de la prueba descalificaron al neuquino acusado de haber provocado la caída del noruego Amund Vold, en la tercera vuelta de las ocho pautadas en el circuito sobre en el río.

Para sorpresa del numeroso público que estaba en las gradas en la zona del acarreo, Balboa fue notificado por Mauricio Caffa, el anfitrión y director del armado de la cita en Gualeguaychú, apenas piso la arena con bote en mano. Las autoridades de la carrera no lo dejaron continuar ante el estupor de la gente.

“Fue una descalificación por una sanción en un toque en la tercera vuelta con el noruego. Los jueces estuvieron evaluando, yo apelé la sanción porque no me parecía para descalificación. Pagamos la apelación, pero desde la Federación no me la aceptaron, así que tenía que sacarlo de la prueba”, comentó Caffa sobre la decisión.

“Fuimos a pelear una ola con el noruego y él me pega con su pala y se cae al agua. Los jueces no sé qué interpretaron, pero no me parece justo. Entiendo que si hay una penalización, me pueden retener en el porteo, pero bueno, sacrificarme no me parece justo”, le comentó Franco a diario Río Negro apenas sucedido el incidente.

Más allá de la desazón, tuvo una mirada optimista sobre lo que vendrá. “Esto recién empieza, yo el año pasado comencé a entrenar de vuelta, tengo todas las ganas. Estoy más maduro y les prometo que mi momento va a llegar. Voy a entrenar muy duro para el próximo año y para poder dejar el canotaje neuquino y argentino en lo más alto”.

La carrera fue ganada por el danés Mads Pedersen, que superó en el sprint final al sudafricano Ulvard Hart. Eran los dos palistas con los que Balboa estaba peleando la supremacía de la carrera, a menos de dos vueltas para el final. Fue una verdadera pena la sanción sobre el neuquino, que tenía asegurada una medalla ya que el grupo perseguidor al trío de punta se encontraba al momento de la suspensión a casi 30 segundos.

Tercero finalizó el danés Philip Knudsen, que en la disputa por el último escalón del podio prevaleció sobre el entrerriano Agustín Ratto, que entró cuarto a menos de un segundo. Hasta la sanción a Balboa, que desvirtuó la carrera, lo que se vio fue un espectáculo increíble en la pista del río Gualeguaychú, con los 30 mejores palistas del mundo en el agua para cerrar el penúltimo día del Mundial.

En la primera vuelta, tanto Franco Balboa como Agustín Ratto se pusieron adelante en el pelotón con un intenso sprint de arranque, que los colocó entre los cinco primeros junto al danés Mads Pedersen, el sudafricano Ulvard Hart y el húngaro Balint Noe.

Con el correr de las vueltas al circuito (8 largas y una corta) Balboa, Pedersen y Hart apuraron el ritmo, aprovechando también una caída de Ratto a la salida del cuarto acarreo. La circunstancia fue fatal para el entrerriano, que perdió contacto con la punta. Después llegaría la descalificación de Balboa, pero en la lucha por la tercer medalla perdió el duelo con Knudsen.

La actuación de los palistas regionales en el penúltimo día del Mundial

En el K1 junior se confirmó el potencial de Juan Emilio Álvarez, que en su primer mundial estuvo a la altura de las exigencias de la elite. El joven de Choele Choel terminó sexto en su categoría que alistó en la largada a los 34 mejores palista juniors del mundo.

En una prueba que tuvo seis vueltas largas y una corta al circuito, Álvarez tuvo un inicio prometedor con la intención de meterse en zona de medallas, pero el fuerte andar del trío de punta pasando la mitad de la prueba, se lo impidió. El otro palista regional en esta carrera fue el allense que representa a Neuquén, Bautista Sandoval, que finalizó 17°.

A pesar de ello la labor del choelense es de las mejores dentro de la Selección Argentina, ya que cosechó un 9° lugar en el K1 junior (short race) y este sábado volvió a quedar en el top ten. Ahora se prepara para terminar su faena, cuando este domingo -junto al entrerriano Leonel Bauduco- esté en la línea de largada para el K2 junior.

La jornada sabatina comenzó con las pruebas femeninas de K2 junior y K1. En la dupla, la viedmense Umma Quiles, que está disputando su primer mundial, junto a Jazmín Schneider finalizaron 19° en una prueba que fue ganada por la pareja danesa compuesta por Karen Andersen y Frida Hinge. El otro bote argentino estuvo formado por Brunella Pedrotti y María Garea, que finalizó 8°.

En su última presentación en la elite, la roquense Cecilia Collueque, con 42 años, cumplió con el exigente recorrido de la prueba de 26 kilómetros compitiendo con la mejores palistas del mundo, finalizando 19°. “Son fuertes las chicas, tienen otro nivel. Lamentablemente falta en Argentina mujeres que se animen a correr en senior. Estaba hablando con Cande (Velázquez, 16° en la final) lo difícil que es correr contra estas chicas. No tenemos ese roce acá, nos falta eso”. La prueba fue ganada por la australiana Rebecca Mann.

La triple campeona mundial master, y medalla de plata en esta cita, decidió correr el Mundial una vez que se confirmó el evento en Gualeguyachú. “Iba a ser en principio en Estados Unidos, pero como se dio de baja y Argentina venía siendo candidato, dije bueno, si se confirma vamos a correr el último y a disfrutarlo. Quizás algún mundial master vuelva a correr, pero en senior no”. aseguró Cecilia, que obtuvo el derecho a participar en la elite durante el Selectivo que se desarrolló en abril en esta ciudad.

Así será la jornada final del Mundial de Canotaje para los palistas regionales

El último día de competencia en el Mundial de Canotaje de Gualeguaychú tendrá cinco competencia, de las cuáles en tres habrá competidores regionales que forman parte de la Selección Argentina.

En K2 mujeres la choelense Martina Catalano correrá junto a la pilarense Candelaria Sequeira, mientras que en el otro bote argentino estarán Micaela Maslein y María Magdalena Garro, responsable de una de las dos medallas de bronce que por ahora tiene el equipo argentino. Esta competencia comenzará a las 10:05.

En la segunda prueba del día, el neuquino Cristian Esparza y el allense Bautista ‘Chino’ Sandoval unirán fuerzas en el K2 junior y será uno de los dos botes argentinos en carrera. El otro lo conformarán el entrerriano Leonel Bauduco y el choelense Juan Emilio Álvarez, que viene cumpliendo un gran mundial y encarará desde las 12:30 su tercera carrera en la cita de Gualeguaychú.

El Chino Sandoval, ayer corriendo el K1 junior. Este domingo se suma a Cristian Esparza en el K2.

El Mundial culminará con la prueba emblemática del canotaje de maratón: el K2 senior. En esta carrera debutarán en el torneo representando a la Selección Argentina, el viedmense Vicente Vergauven y el choelense Joaquín Catanano. Esta pareja ya sabe de gloria mundialista, ya que fue medalla de oro en K2 junior en Dinamarca 2023. La otra dupla argentina en la pista será el del palista de Las Flores Juan Ignacio Cáceres y el entrerriano Pedro Agustín Ratto.