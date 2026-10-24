A 24 años del crimen de Noma Acuña, su familia renueva el pedido de justicia y la recordará en El Chocón

Pablo Hodola y Josefa Acuna, sobrino y hermana de la víctima, unidos en reclamo de justicia.

La vecina de Cutral Co, Noema Acuña tenía 47 años cuando fue interceptada mientras viajaba por la Ruta 22, a Neuquén. Su homicidio permanece impune y sus familiares, siguen con el reclamo de justicia. Este domingo a las 11, habrá un homenaje en el museo del Botón, en Villa El Chocón. Se compartirán relatos, música y se incorporará a la colección un botón de una prenda que perteneció a la víctima.

El hecho ocurrió un 25 de octubre de 2002. Su automóvil fue abandonado en Cipolletti.

«A 24 años no hay culpables. Pasaron tres fiscales, el expediente tiene ocho cuerpos y sin embargo no dicen nada», inicia el texto que integra el cuadro que se agregará a la colección del museo del Botón, que funciona en Villa El Chocón.

Su sobrino, Pablo Hodola, criado por Noema, debido a que sus padres Oscar Hodola y Sirena Acuña fueron secuestrados en mayo de 1977, en la última dictadura militar, explicó que fueron invitados a homenajearla.

Para ello, prepararon un cuadro con fotografías de la mujer y le agregaron un botón que pertenece a uno de los sacos que usaba Noema. En el escrito que acompaña las fotografías, los familiares detallaron el camino que siguió la causa judicial.

Esta es la imagen de Noema que se reflejó en cada acto por el pedido de justicia. (Foto: archivo Gentileza)

«El dolor es el mismo»

«Los fiscales ascendieron; otros cambiaron de fiscalía; para ellos todo cambia. Para la familia el dolor es el mismo 24 años después, porque no hay culpables», se puede leer.

Noema nació en Plaza Huincul y vivía en Cutral Co, el barrio Libertador General San Martín -ex 500 Viviendas- junto a su madre Ana Victoria, a quien cuidaba. Aquel 25 de octubre era feriado porque se difirió el festejo por el aniversario de la ciudad que había sido el 22.

Por este motivo, la mujer viajó Neuquén para realizar unos trámites, a bordo de su automóvil un Fiat Palio. Se estima que salió alrededor de las 8:30. Sin embargo, nunca llegó hasta el centro de la capital neuquina.

Unos crianceros que pasaban por la meseta neuquina hallaron su cuerpo alrededor del mediodía y dieron aviso a la Policía. Estaba semienterrada. Mientras que su vehículo había sido abandonado alrededor de las 14, en un barrio de Cipolletti. A partir de ahí se inició la investigación.

En un primer momento, las sospechas cayeron sobre un grupo de presos que se había evadido ese mismo día de la alcaidía N° 21, situada en pleno centro cutralquense. Sin embargo, los evadidos se presentaron y negaron estar vinculados con ese hecho de sangre. Las pruebas confirmaron que no tenían relación. Desde entonces, no hubo otro detenidos por el hecho. Y 24 años después, el crimen sigue impune.

La crianza de Pablo

Noema se encargó de la crianza de su sobrino Pablo, desde que ella tenía 22 años y el niño 1 y ocho meses. Lo hizo junto a su madre y a su hermano Marcial.

Pablo, integrante de la organización HIJOS, recordó que también consideró a su hijo mayor Gabriel, como su nieto.

«Se cumplen 24 años sin justicia. Pedimos a las autoridades de los distintos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que no hagan oídos sordos. Cuando la impunidad crece es porque alguien no está haciendo su trabajo. Sin justicia no hay paz», concluye el texto que acompaña el botón.

La posibilidad de hacer el homenaje surgió por invitación de la institución. La convocotaria a acompañarlos es para este domingo, a las 11 y además se compartirán palabras y música.