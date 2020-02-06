Farmacias de Turno

Farmacias de turno: jueves 06 de febrero de 2020



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Ruta 40 (1) - J. M. Hermann 3995 - Tel: 4528565

CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875

CENTENARIO
Confluencia - Av. Libertador 806-local 2 - Tel: 4898544
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849

CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025

CUTRAL CO
Amuyen III - Los Groselleros 33 - Tel: 4862686

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Sud - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Cayetano - Alsina 10 - Tel: 4436566
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620

NEUQUÉN
Global - San Martín 2141 - Tel: 4425509
Avenida - Av. Argentina 331 - Tel: 4422858

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8

VIEDMA
Krenz - Bulevar Contin 688 - Tel: 425477
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750

VILLA REGINA
La Paz - Cipolletti 208 - Tel: 4461115
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: jueves 06 de febrero de 2020