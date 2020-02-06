Farmacias de turno: jueves 06 de febrero de 2020
Lo más visto
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Ruta 40 (1) - J. M. Hermann 3995 - Tel: 4528565
CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875
CENTENARIO
Confluencia - Av. Libertador 806-local 2 - Tel: 4898544
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849
CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
CUTRAL CO
Amuyen III - Los Groselleros 33 - Tel: 4862686
FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Sud - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Cayetano - Alsina 10 - Tel: 4436566
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620
NEUQUÉN
Global - San Martín 2141 - Tel: 4425509
Avenida - Av. Argentina 331 - Tel: 4422858
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8
VIEDMA
Krenz - Bulevar Contin 688 - Tel: 425477
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750
VILLA REGINA
La Paz - Cipolletti 208 - Tel: 4461115
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
Comentarios