Bariloche: el candidato que reivindicó la dictadura fue denunciado por la APDH

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), regional Bariloche, denunció ante el Ministerio Público Fiscal a Adrián Marcelo Grau, el candidato de la lista Estamos Haciendo Bariloche en las próximas elecciones para convencionales constituyentes, tras la polémica por un posteo en una red social en donde reinvidicaba a la dictadura militar.

Tras la denuncia, la lista Participación Vecinal, encabezada por Norberto Rodríguez, solicitó a la Junta Municipal Electoral que se retire al candidato de la nómina «porque consideramos poco ético incluir una persona con las posturas sociales tan agresivas y despreciables que lo han llevado a la denuncia».

La polémica se desató la semana pasada, tras los posteos en la red social Facebook del candidato en sexto orden de la lista oficialista en las próximas elecciones para la reforma de la Carta Orgánica. Allí, Grau expresaba su reivindicación a la dictadura militar y al expresidente de facto Jorge Rafael Videla. Desde el Gobierno municipal señalaron que hubo un «hackeo» de la cuenta.

A pocos días de las elecciones, el intendente Walter Cortés, consultado por Diario RÍO NEGRO, se mostró molesto con la situación y dijo no querer “darle trascendencia” al considerarlo propio de la campaña electoral. Señaló que el candidato Grau “dijo que le hackearon la cuenta” y descalificó a uno de los candidatos opositores que hizo un repudio público.

La denuncia de la APDH

En su denuncia formal, la APDH consideró que el candidato «ha reivindicando los crímenes cometidos por genocidas durante el terrorismo de Estado -personas juzgadas y condenadas – y se ha manifestado a favor de los hechos que llevaron a dichas condenas». A la vez, señaló que los dichos «exceden sin dudas el marco de la libertad de expresión y/o de ideas políticas, alentando a cometer delitos».

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bariloche denunció a uno de los candidatos para la convencional constituyente. Foto: Gentileza.

En este sentido solicitó al Ministerio Público Fiscal que «investigue la posible comisión por parte del mencionado, del delito de apología del delito conforme el artículo 213 del Código Penal de la Nación y/o el que estime corresponder conforme los hechos que se denuncian».