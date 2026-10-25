Cipolletti – San Martín de Formosa hoy: dónde queda el estadio, cómo son los ingresos y cuál es el punto de encuentro para la previa

A solo noventa minutos de la gloria, Cipolletti paraliza al Alto Valle con el sueño intacto de volver a la segunda categoría del fútbol argentino. El Albinegro se juega el histórico ascenso a la Primera Nacional en un choque a todo o nada frente a San Martín de Formosa en suelo cordobés, desatando un éxodo masivo de hinchas patagónicos que cruzaron el país para alentar al equipo en la final más esperada de los últimos años.

El gran cruce tiene un escenario confirmado: el estadio Juan Pablo Francia, propiedad del club Sportivo Belgrano. El predio se encuentra en la ciudad cordobesa de San Francisco, situado exactamente sobre la Avenida Rosario de Santa Fe 1459 (o 1463), acariciando el límite geográfico con la provincia de Santa Fe.

Para evitar cruces y ordenar a la multitud albinegra que copará la ciudad, las autoridades deportivas y de seguridad diagramaron un férreo esquema de encapsulamiento y concentración que arranca a varias cuadras de las boleterías.

El punto de encuentro y la regla para los micros que viajaron a alentar a Cipolletti

Bajo el lema «Mismos colores, misma pasión», el club barrial Tiro y Gimnasia abrió sus instalaciones de Baby Fútbol para cobijar la previa oficial de los hinchas rionegrinos.

El predio designado para la concentración está ubicado sobre la calle Primeros Colonizadores. Según marca el croquis oficial difundido en las últimas horas, esta arteria es la continuación directa de la calle Dorrego.

Según explicó el club, absolutamente todos los colectivos que trasladen hinchas de Cipolletti tienen la orden de dejar a sus pasajeros en esta ubicación específica. Los micros no tienen permitido acercarse de forma directa a los anillos del estadio.

Una vez agrupados en las instalaciones de Tiro y Gimnasia, toda la hinchada albinegra partirá de manera conjunta y caminando hacia los ingresos del estadio Juan Pablo Francia.

Formaciones, hora y dónde ver el partido

Árbitro Matías Billone Carpio | Estadio Juan Pablo Francia

Hora 15

15 TV Fox Sports

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Cipollett: Facundo Crespo, Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

San Martín de Formosa: Kevin Humeller; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gianfranco Alegre, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino