Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 30 de diciembre de 2019



ALLEN
Fernandez - Brown 218 - Tel: 4450729

BARILOCHE
Farmacenter II - Av. San Martín 620 - Tel: 4400707
Cumbre II - Gallardo 701 - Tel: 4435140
Piren Huapi (1) - Av. Bustillo km 8,500 - Tel: 4461087

CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708

CENTENARIO
Elébora II - Antártida Argentina 319 - Tel: 4891268
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288

CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Lacar - Roca 147 - Tel: 4862777

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Tucumán - Tucumán 1545 - Tel: 4429282
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706

NEUQUÉN
Las Bardas - Catriel al 1700 - Tel: 4480601
Neuquén - Sarmiento 160 - Tel: 4422027

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828

S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306

VIEDMA
Crisol - A. Caseros 1625 - Tel: 421992
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Rangel - Cipolletti 1003 - Tel: 4461300
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: lunes 30 de diciembre de 2019