Farmacias de Turno

Farmacias de turno: martes 10 de marzo de 2020



ALLEN
Del Centro - Tomás Orell y Sarmiento - Tel: 4451621

BARILOCHE
Zona Vital Mitre - Mitre 609 - Tel: 4426054
Cumbre II - Gallardo 701 - Tel: 4435140
Cruz del Sur (1) - Beschtedt 1793 - Tel: 4429609

CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel: 4915204

CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni - Avellaneda 340 - Tel: 442067

CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205

CIPOLLETTI
Martín - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Tarico - Don Bosco 998 - Tel: 4776279
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Nueva Cutral Co - Av. Del Trabajador 673 - Tel: 4961107

FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - 299-6267413

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
Sanchez - Roca 732 - Tel: 4423214
Farmacentro - Tucumán 1035 - Tel: 4437993
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
San Lorenzo - Belgrano 4144 - Tel: 4461455
Del Pueblo - Perito Moreno 246 - Tel: 4422305

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586

RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512

S. M. DE LOS ANDES
Jachal - Elordi 495 - Tel: 424993

VIEDMA
Nueva Pasteur - 25 de mayo 813 - Tel: 432132
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317

VILLA REGINA
Martel - Castello 149
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: martes 10 de marzo de 2020