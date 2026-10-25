Un viaje de Diputados a Estados Unidos complica el debate de la Ley de Soberanía: los ajustes que el Gobierno evalúa para sumar votos

El tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas en la Cámara de Diputados enfrenta una posible postergación forzada. El viaje de legisladores oficialistas a Estados Unidos y los retoques a la norma exigidos por diplomáticos norteamericanos reprogramaron la agenda del recinto para mediados de noviembre.

A pesar del apuro del presidente Javier Milei y del asesor Santiago Caputo, el oficialismo reconoce que no cuenta con las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de comisiones convocado para este martes.

El viaje a Washington y la pérdida del quórum

Una comitiva de diputados de La Libertad Avanza y del PRO viajará la semana del 3 de noviembre a Washington, invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) para presenciar los comicios en ese país. Esta partida dejará a la Cámara baja sin número suficiente para abrir el recinto.

El calendario parlamentario oficialista quedó condicionado por tres factores:

Ausencias en Estados Unidos(Semana del 3 de noviembre): la falta de legisladores propios y aliados impide alcanzar el quórum para sesionar.

la falta de legisladores propios y aliados impide alcanzar el quórum para sesionar. Visita del Papa León XIV (8 al 11 de noviembre): el Ejecutivo prevé congelar la actividad legislativa durante la estadía del Sumo Pontífice en el país.

el Ejecutivo prevé congelar la actividad legislativa durante la estadía del Sumo Pontífice en el país. Nueva fecha tentativa (18 de noviembre): el oficialismo apunta a discutir la ley Malvinas en simultáneo con el Presupuesto 2027.

Rediseño de sanciones por la presión de Estados Unidos

En paralelo a las complicaciones de agenda, el Poder Ejecutivo resolvió modificar el texto original tras una reunión entre Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Caputo con funcionarios que responden al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Representantes de Washington expresaron su preocupación por el impacto de las sanciones sobre empresas estadounidenses.

Tras el encuentro, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, la diputada Silvana Giudici y Santiago Caputo acotaron el alcance de las sanciones administrativas y fijaron excepciones en la norma.

Desde la Casa Rosada desestimaron que se trate de una concesión o una división del texto. «Había artículos muy amplios sin delimitar el alcance de las sanciones; son ajustes técnicos de una medida novedosa», argumentaron los impulsores del proyecto.

La disputa por el Consejo de Seguridad Nacional

El principal punto de conflicto parlamentario reside en la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano ideado por Santiago Caputo. El Poder Ejecutivo pretende retener la totalidad de las sillas del organismo y relegar a los legisladores a una comisión de seguimiento exterior.

Por su parte, los bloques del PRO y la oposición dialoguista exigen representación directa con bancas dentro del Consejo. Esta discrepancia definirá la viabilidad del dictamen durante la reunión de comisiones fijada para este martes.