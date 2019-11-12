Farmacias de Turno

Farmacias de turno: martes 12 de noviembre de 2019



ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574

BARILOCHE
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Los Andes (1) - Av. Bustillo km 13,118 - Tel: 4522555

CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825

CINCO SALTOS
Cinco Saltos - Rivadavia 502 - Tel: 4981338

CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
Brunetti - Italia 1603 - Tel: 4421755
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Andina III - Fray Luis Beltrán 1497 - Tel: 4420848
Moneta - Mtro. González 536 - Tel: 4434936

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - Presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828

S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243

VIEDMA
Cevoli - 25 de mayo 401 - Tel: 430743
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750

VILLA REGINA
Martel - Castello 149
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: martes 12 de noviembre de 2019

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