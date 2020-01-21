Farmacias de turno: martes 21 de enero de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Fernandez - Brown 218 - Tel: 4450729
BARILOCHE
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Farmacenter II (1) - Av. San Martín 620 - Tel: 4400707
CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel: 4915204
CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni - Avellaneda 340 - Tel: 442067
CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288
CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944
FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - 299-4996507
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Brunetti - Italia 1603 - Tel: 4421755
Herrera - Alsina 1741
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz - Los Pehuenes 108 - Tel: 491431
NEUQUÉN
Lanin - Alderete 1557 - Tel: 4435867
Del Pueblo - Mitre 73 - Tel: 4422374
PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426
PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243
VIEDMA
Baliani - Alvear 526 - Tel: 427019
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317
VILLA REGINA
Raíces - Luis Beltrán 599 - Tel: 4461143
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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