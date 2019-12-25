Farmacias de Turno

Farmacias de turno: miércoles 25 de diciembre de 2019



ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973

BARILOCHE
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Araucana (1) - Moreno 514 - Tel: 4456515

CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875

CENTENARIO
Elébora II - Antártida Argentina 319 - Tel: 4891268
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288

CIPOLLETTI
Suyai - Villegas 517 - Tel: 4776659
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017

CUTRAL CO
Traful - Lago Traful 1 - Tel: 4961452

FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - 299-4996507

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Tiengo - San Juan 1300 - Tel: 4430222
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
Costanzo - Roca 1152 - Tel: 4422479

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706

NEUQUÉN
Aiken - Belgrano 3280 - Tel: 4450419
Elend - Ramos de Sal 2366 - Tel: 4332111

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070

RÍO COLORADO
Comahue - Sarmiento 401 - Tel: 432680

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605

VIEDMA
Ayestaran - Zatti y Alberdi - Tel: 423866
Vidoni - C. Cagliero 1340 - Tel: 423827
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003

VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Vallejos - Mitre 425 - Tel: 423015

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: miércoles 25 de diciembre de 2019