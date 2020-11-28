Farmacias de Turno

Farmacias de turno: sábado 28 de noviembre de 2020

Por Redacción




ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973

BARILOCHE
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
San Agustín (1) - Onelli 2400 - Tel: 4528565

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704

CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325

CIPOLLETTI
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Lincoln - Olascoaga 915 - Tel: 4963148

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
San Martín 3 - Tucumán 400 - Tel: 4422387
Estuardo Romero II - Tucumán 201 - Tel: 4421828
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI - Araucana
Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 - local 3 - Tel: 491706

NEUQUÉN
Global - Islas Malvinas 1350 - Tel: 4482809
Amancay - Belgrano 1380 - Tel: 4432858

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099

S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396

VIEDMA
Patagonia - Rivadavia 855 - Tel: 422930
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 - local 3 - Tel: 4494404

VILLA REGINA
Raíces - Luis Beltrán 599 - Tel: 4461143
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h


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Farmacias de turno: sábado 28 de noviembre de 2020