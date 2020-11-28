Farmacias de turno: sábado 28 de noviembre de 2020
ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973
BARILOCHE
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
San Agustín (1) - Onelli 2400 - Tel: 4528565
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704
CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325
CIPOLLETTI
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Lincoln - Olascoaga 915 - Tel: 4963148
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
San Martín 3 - Tucumán 400 - Tel: 4422387
Estuardo Romero II - Tucumán 201 - Tel: 4421828
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI - Araucana
Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 - local 3 - Tel: 491706
NEUQUÉN
Global - Islas Malvinas 1350 - Tel: 4482809
Amancay - Belgrano 1380 - Tel: 4432858
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396
VIEDMA
Patagonia - Rivadavia 855 - Tel: 422930
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 - local 3 - Tel: 4494404
VILLA REGINA
Raíces - Luis Beltrán 599 - Tel: 4461143
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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