Farmacias de turno: viernes 07 de febrero de 2020
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ALLEN
Patagonia - Avenida Roca 124 - Tel: 4452539
BARILOCHE
Nueva Brown - Av. Pioneros 195 – local 2 - Tel: 4890852
Elustondo - Mitre 379 - Tel: 4422847
San Agustín (1) - Onelli 2400 - Tel: 4528565
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825
CINCO SALTOS
Fátima - Roca 802 - Tel: 4980208
CIPOLLETTI
Don Bosco - La Esmeralda e Ituzaingó - Tel: 4784330
Arevalo - Rivadavia 505 - Tel: 4770579
Comahue - Don Bosco 711 - Tel: 4781623
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Traful - Lago Traful 1 - Tel: 4961452
FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
San Martín 2 - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Santa Teresita - Rodhe y Don Bosco - Tel: 4423090
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706
NEUQUÉN
Nuestra Sra. Del Lujan - Collon Cura 814 - Tel: 4468080
Del Pueblo - Alberdi 290 - Tel: 4424032
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Santa Rita - San Martín 1007 - Tel: 4938570
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Sur - Irigoyen 535 - Tel: 432400
S. M. DE LOS ANDES
Perito Moreno - Perito Moreno 1210 – local 6 - Tel: 414833
VIEDMA
Don Zatti - Rivadavia 316 - Tel: 429491
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277
VILLA REGINA
Atenea - Mitre 1035 - Tel: 4462116
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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