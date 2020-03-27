Farmacias de Turno

Farmacias de turno: viernes 27 de marzo de 2020



ALLEN
Fernandez - Brown 218 - Tel: 4450729

BARILOCHE
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Total (1) - Gallardo 71 - Tel: 4426550

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
 Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825

CINCO SALTOS
 Salk - Blumetti y Ramos Mejia - Tel: 4983681

CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025

CUTRAL CO
 Norte IV - Mendoza 388 - Tel: 4863085

FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - 299-6267413

GENERAL CONESA
 Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
 San Martín 7 - Alsina 10
San Martín 6 - Sarmiento 1462
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
 Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
 Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620

NEUQUÉN
Andina III - Fray Luis Beltrán 1497 - Tel: 4420848
Moneta - Mtro. González 536 - Tel: 4434936

PLAZA HUINCUL
 Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
 Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374

RINCÓN DE LOS SAUCES
 Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
 Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099

S. M. DE LOS ANDES
 Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8

VIEDMA
 Humble - Castello 64 - Tel: 429015
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
 Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277

VILLA REGINA
 Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: viernes 27 de marzo de 2020