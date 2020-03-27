Farmacias de turno: viernes 27 de marzo de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Fernandez - Brown 218 - Tel: 4450729
BARILOCHE
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Total (1) - Gallardo 71 - Tel: 4426550
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825
CINCO SALTOS
Salk - Blumetti y Ramos Mejia - Tel: 4983681
CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
CUTRAL CO
Norte IV - Mendoza 388 - Tel: 4863085
FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - 299-6267413
GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456
GENERAL ROCA
San Martín 7 - Alsina 10
San Martín 6 - Sarmiento 1462
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620
NEUQUÉN
Andina III - Fray Luis Beltrán 1497 - Tel: 4420848
Moneta - Mtro. González 536 - Tel: 4434936
PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426
PLOTTIER
Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8
VIEDMA
Humble - Castello 64 - Tel: 429015
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277
VILLA REGINA
Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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