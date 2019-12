Federal A: Cipolletti despidió el año en La Visera con una derrota ante Maipú

Esta vez, la reacción de Cipolletti no fue suficiente y perdió 2 a 1 con el líder Deportivo Maipú en La Visera de Cemento en su último partido del año. Jugó un buen primer tiempo, con algunas llegadas claras y, principalmente, mucho dinamismo en el mediocampo.

Diego Aguirre, Brian Visser y Pablo Vergara, parados en una línea por delante de Manolo Berra y atrás de los delanteros, se asociaron en varias ocasiones y generaron juego.

El visitante no se replegó. Al contrario, plantó la defensa adelantada, lo que derivó en un desarrollo abierto y atractivo. El Albinegro aprovechó esos espacios para llegar a tres cuartos pero falló el tiro final.

A los 14’ Matías Alasia cortó un centro de Carrera, Aguirre remató en el rebote y Mario Vallejo rechazó de cabeza.

Diez minutos más tarde, Aguirre asistió a Trecco y Alasia cortó el centro para Enzo Romero. Un minuto después, el Aqua tuvo la mejor con un fuerte remate que pegó en el palo.

El local no aprovechó su momento más lúcido y lo pagó caro. A seis del cierre, la pelota le quedó en el área a Lamolla, que definió bien de zurda y abrió el marcador. El ex Albinegro no festejó el tanto y pidió disculpas.

En el complemento, Cipo estuvo decidido a ir por el empate. Primero lo tuvo Romero, de cabeza, y luego Maxi Tormann erró un gol increíble en el área chica.

Coronel movió el banco y apostó por tres delanteros a partir del ingreso de Altolaguirre y Opazo, por Aguirre y Romero.

El Albinegro quedó expuesto abajo y a los 29’ le dieron un baldazo de agua fría. Crespo la perdió afuera del área y Matías Navarro anotó con el arco libre. Un cierre de año injusto para el arquero, de gran nivel durante 2019.

A falta de nueve para el final, Altolaguirre ganó en soledad y puso de cabeza el descuento.

Cipo lo buscó hasta el cierre, mereció más pero se quedó sin nada y se despide de la primera vuelta con dos caídas al hilo.

Cipolletti: F. Crespo;M. Carrera, E. Hernández, M.Tormann, J.Morales;B. Visser, M. Berra, D. Aguirre, P. Vergara; N. Trecco y E. Romero.

Deportivo Maipú: M. Alasia; A. Viscarra, J. Villariño, M. Lamolla, M. Visaguirre; M. Vallejo, L. Daher, F. Moreno, M. Navarro; N. Aguirre y M. Persia.