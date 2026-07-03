Deuda en dólares: el Gobierno presentará el lunes el plan para cubrir los pagos hasta 2027

El Gobierno nacional presentará el lunes el esquema financiero con el que prevé afrontar los pagos de deuda en dólares hasta el final del mandato de Javier Milei. El anuncio incluirá los compromisos previstos para 2026 y 2027.

La presentación estará encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. La información fue anticipada por Furiase durante un streaming oficialista.

Pagos de deuda en dólares y el plan financiero que presentará el Gobierno hasta 2027

Según explicó el funcionario, el programa contempla el pago de US$4.300 millones previsto para el 9 de julio y los vencimientos de enero y julio de 2027 por montos similares.

Furiase aseguró que el objetivo es despejar dudas sobre la capacidad de pago del país. Además, sostuvo que se trata de «un programa financiero muy conservador en términos en lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones».

El esquema prevé el armado de colchones financieros durante 2026 para fortalecer la disponibilidad de recursos. Según explicó el funcionario, esa estrategia permitirá llegar «con mucha holgura al 2027».

El presidente Javier Milei viajará el próximo miércoles a Tucumán por el acto del 9 de julio. Foto: NA

Otro de los puntos que buscará destacar el Ministerio de Economía es que el financiamiento «está completamente cerrado no solamente el 26 sino el 2027». Desde el equipo económico vinculan esa previsibilidad con la baja del riesgo país.

Qué dijo Federico Furiase sobre el financiamiento y el riesgo país

Furiase sostuvo además que «el 2027 va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar en ese año». Según afirmó, ese escenario ayudaría a reducir la incertidumbre y favorecer la estabilidad financiera.

En relación con la estrategia oficial, el secretario de Finanzas explicó que el Gobierno avanzó en la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. El objetivo, indicó, es evitar acudir a los mercados internacionales con tasas de interés elevadas.

El funcionario señaló que el endeudamiento bajo ley extranjera sigue siendo una posibilidad dentro del esquema previsto. Sin embargo, aclaró que esa herramienta dependerá de las condiciones que ofrezca el mercado.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno «no están obligados a emitir bonos» bajo legislación extranjera si las tasas disponibles no resultan convenientes.